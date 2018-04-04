ضبط 306 لترات زيت و103 أسطوانات بوتجاز بمخزن سرى داخل منزل ببئر العبد







شمال سيناء - محمد الحر

ضبطت قوات قسم شرطة بئر العبد بالتعاون مع مباحث التموين وممثلين عن التموين ومجلس المدينة، اليوم الأربعاء، كمية كبيرة من الزيت وأسطوانات بوتاجاز مخبأة بمخزن سرى داخل منزل بمدينة بئر العبد غرب سيناء.

وقال مصدر أمنى، إن حملة أمنية من قسم شرطة بئر العبد، ضبطت نحو 306 لترات زيت معبأة داخل 17 جركن سعة 25 لتر سابقة الاستخدام، وغير مصرح باستخدامها و103 إسطوانات غاز منزلى بأحد المخازن السرية داخل منزل أحد المواطنين ببئر العبد.

وقامت الحمله التى ترأسها الرائد محمد موسى، من مباحث قسم شرطة بئر العبد بمشاركة على سليمان مدير إدارة التموين ببئر العبد، ومساعد رئيس المدينة محمد عيد اللواء وأحمد على، وأمين شرطه عمرعبد الفتاح بالتحفظ على المضبوطات.

وأكد المصدر إنه تم تحرير محضر رقم 5 جنح أمن دولة طوارئ، وجارى إحالة المتهم إلى الجهات المختصة.