ضبط لحوم مجمدة ومياه غازيه منتهية الصلاحية بسوهاج







سوهاج – عمرو خلف

قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج أنه تم تحرير 12 محضر مخالفات تموينية وصحية فى حملة مكبرة بحى شرق سوهاج بالتعاون مع التموين ، والصحة،والطب البيطري.

كما تم ضبط كميات من السلع الغذائية والمجمدات والعصائر المنتهية الصلاحية، وتم التحفظ عليها لحين ورود قرار النيابة بإعدام هذه الكميات، مشددا على الوحدات المحلية المختلفة بتنفيذ خطة المحافظة لاحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق وضبط المنتجات والسلع الغذائية المنتهية الصلاحية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبه أوضح صلاح المازنى رئيس الوحدة المحلية لحى شرق فى بيان للمحافظة ، أن الحى قام بحملة تموينية مكبرة بالاشتراك مع مباحث التموين ومديرية الصحة ومديرية الطب البيطرى وإدارة التموين، وقامت الحملة بالمرور على بعض محلات السوبر ماركت وبعض المخازن، وأسفرت الحملة عن ضبط 100 كيلو لحوم مجمدة منتهية الصلاحية، و 50 لتر مياه غازية منتهية الصلاحية، وتم تحرير 2 محضر تموين، و 10 محاضر صحة، وجارى تكثيف الحملات.

كما أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج عن إزالة 12 حالة تعدى على الأراضى الزراعية فى حملة مكبرة بناحية بندر طهطا، وذلك يأتى فى إطار جهود المحافظة للقضاء على ظاهرة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية حفاظا عليها.

وأوضح عدلى أبو عقيل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا فى بيان للمحافظة، أن الوحدة المحلية قامت بحملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بناحية بندر طهطا ، حيث تم إزالة 12 حالة تعدى على الأراضى الزراعية على مساحة 9 قراريط و 9 أسهم، بالاشتراك مع حماية الأراضى بإدارة طهطا الزراعية والقوات الأمنية.

وشدد عبد المنعم، على ضرورة الإزالة الفورية لجميع التعديات والمخالفات والتصدى لها من خلال تكثيف الحملات لرصد أى تعدى على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بشكل فورى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين وعدم التهاون مع أى مخالف.

وفى سياق متصل ، قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما قد قامت بعدد من حملات النظافة والتشجير بالمدينة والقرى التابعة للمركز لرفع كفاءة وتطوير الشوارع والميادين ، مشددا على جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى بتنفيذ خطة المحافظة وتكثيف أعمال النظافة والتجميل بمختلف مدن وقرى المحافظة لتوفير بيئة نظيفة وحضارية للمواطنين .

وأوضح احمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما فى بيان للمحافظة ، أنه تحت شعار " مدينة نظيفة ومتطورة " قامت الوحدة المحلية بحملات نظافة مكثفة بالاشتراك مع البيئة حيث تم رفع القمامة والمخلفات بقرية مشطا ، ورفع القمامة من الطريق السريع والمرشح بالعتامنة ، ومن أمام الجمعية الزراعية وأمام مركز شباب مشطا وتم تشجير مدخل النجع المستجد حفاظا على البيئة ، كما تم رفع جميع مخلفات الرصف من جانبى الطريق بمنطقة الساحل الغرب / الرياينة المعلق تمهيدا لاستكمال طريق الرياينة المعلق من الناحية القبلية ، وجارى إعمال المتابعة المستمرة لمنظومة النظافة والتجميل بالمركز .