video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 04 أبريل 2018 01:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. 2.7 مليون جنيه تكلفة إنشاء كوبرى مشاه أمام محطة فنارة فى فايد

الأربعاء، 04 أبريل 2018 12:00 ص
صور.. 2.7 مليون جنيه تكلفة إنشاء كوبرى مشاه أمام محطة فنارة فى فايد


الإسماعيلية – جمال حراجى
إضافة تعليق

  • بدء العمل بمشروع الصرف الصحى بالقرية واعتماد مليون جنيه لتجميل المدخل وإنارة الطرق وتحسين البيئة
  • حملات يومية لإزالة التعديات على خطوط المياه والطرق

كشف اللواء علاء رشاد  رئيس مدينة فايد عن مخاطبة الإدارة العامة لمشروعات الرى والتوسع الأفقى للموافقة على إنشاء كوبرى مشاه على ترعة السويس، أمام محطة قطار سكة حديد فنارة بتكلفة 2 مليون و714 ألف جنيه، لتسهيل عملية العبور الآمنة للمواطنين وحفاظا على الأرواح.

مشروع الصرف الصحى

وأشاررئيس مدينة فايد إلى أن قرية فنارة من القرى التى تم الاهتمام بها خلال الفترة الماضية إذ وافق اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية على استكمال مشروع الصرف الصحى بعد توقف استمر 7 أشهر، وطالب المحافظ الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى سرعة استكمال المشروع، وبالفعل جارى العمل فى منطقة المجاورة بشارع النصر، ويتم حاليا عمل الرسومات اللازمة لتنفيذ محطة الرفع  الفرعية  رقم 2  على مساحة 1000 متر وهى المساحة التى تم استقطاعها من مدرسة النصر الابتدائية مع إلزام الهيئة القومية لمياه الشرب ببناء سور المدرسة  بعد إتمام أعمال تنفيذ المحطة

مجمع المشروعات

وأكد رئيس مدينة فايد  موافقة  التخطيط العمرانى بالمحافظة على تخصيص 3000 متر للمنفعة العامة بالأرض الفضاء  داخل قرية فنارة ووافق المحافظ على تخصيص هذة المساحة لإقامة مدرسة  إبتدائى بجانب مجمع المشروعات الصغيرة لخدمة  شباب القرية والأهالي، كما تم تجميل مدخل القرية من الطريق الصحراوي حتى المزلقان بطول 550 متر بتكلفة مبدئية 125  ألف جنية، لإنشاء مسطحات خضراء أمام مقر مبنى المطافئ وتجميل محيط مدرسة المؤسسة بمجهود ذاتى من الأهالى واعتماد 350 ألف جنيه لشراء مهمات ومعدات إنارة وتدعيم شبكة الكهرباء بالقرية، وشراء سيارة نقل قلاب لتحسين البيئة بـ 350 ألف جنية أخرى، وشراء صناديق قمامة بـ 60 ألف جنية، بالإضافة إلى صيانة  شاملة لمعدية فنارة أمام المحطة لحين إنشاء الكوبرى وتشغيلها بكفاءة عالية خدمة للأهالي.

 

مشاكل الأهالي

وكان عدد من أهالى قرية فنارة التابعة لمدينة  فايد جنوب الإسماعيلية، تضرروا من عدم استكمال مشروع الصرف الصحى الذى توقف فجأة، بالإضافة إلى مطالب أخرى ومنها الإسراع فى تنفيذ مبنى المدرسة الابتدائى، وإحلال وتجديد  شبكات مياه الرى بطول 15 كيلومترداخل القرية، وإنشاء مركز للمشروعات  الصغيرة للشباب للحد من البطالة وتشجيعهم على العمل الحر  بعيدا عن الوظائف الحكومية التى لم تعد موجودة، وإزالة التعديات على خطوط مياه الشرب والطرق العامة والفرعية حماية لأملاك الدولة ومصالح المواطنين.

 

الوحدة المحلية لقرية فنارة
الوحدة المحلية لقرية فنارة

 

المسطحات الخضراء بقرية فنارة
المسطحات الخضراء بقرية فنارة

 

مدخل قرية فنارة
مدخل قرية فنارة

 

الطرق بقرية فنارة
الطرق بقرية فنارة

 

البدء فى مشروع الصرف الصحى بالقرية
البدء فى مشروع الصرف الصحى بالقرية

 

طريق رئيس بقرية فنارة
طريق رئيس بقرية فنارة

 

إنارة الطرق بالقرية
إنارة الطرق بالقرية

 

محطة سكة حديد فنارة
محطة سكة حديد فنارة

 

اللواء علاء رشاد لرئيس مدينة فايد
اللواء علاء رشاد لرئيس مدينة فايد

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. أهالى قرية عين غصين: مشروع الصرف الصحى لم ينتهِ حتى الآن

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

قريه فناه بالاسماعيليه

مدينه فايد بالاسماعيليه

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
النائب العام يحيل 6 بينهم مهندسان بمكتب ممدوح حمزة للجنايات بقضية رشوة

النائب العام يحيل 6 بينهم مهندسان بمكتب ممدوح حمزة للجنايات بقضية رشوة

وزير النقل: المواطن سيرى سكة حديد مختلفة بعد عامين (صور)

وزير النقل: المواطن سيرى سكة حديد مختلفة بعد عامين (صور)

مثقفون ينعون احمد خالد توفيق.. إبراهيم المعلم: أسعد أجيالاً بأدبه الرفيع.. أحمد مراد: سلاما عليك وإليك.. سامح فايز: خسارة لجيل كامل.. حسن الجندى: تربيت على كتبه وكان حلمى أقابله

مثقفون ينعون احمد خالد توفيق.. إبراهيم المعلم: أسعد أجيالاً بأدبه الرفيع.. أحمد مراد: سلاما عليك وإليك.. سامح فايز: خسارة لجيل كامل.. حسن الجندى: تربيت على كتبه وكان حلمى أقابله

قطر تغازل العمالة الأجنبية بـ5 ملايين دولار للتعتيم على انتهاكات ملف المونديال.. صحيفة إسبانية تكشف تفاصيل صفقة الدوحة لتمرير مشروعات كأس العالم 2022.. ومراقبون: محاولة ساذجة لإرضاء الرأى العام

قطر تغازل العمالة الأجنبية بـ5 ملايين دولار للتعتيم على انتهاكات ملف المونديال.. صحيفة إسبانية تكشف تفاصيل صفقة الدوحة لتمرير مشروعات كأس العالم 2022.. ومراقبون: محاولة ساذجة لإرضاء الرأى العام

وزير التموين: افتتاح معرض سوبر ماركت أهلا رمضان من 10 إلى 13 مايو المقبل (صور)

وزير التموين: افتتاح معرض سوبر ماركت أهلا رمضان من 10 إلى 13 مايو المقبل (صور)

سكاى: محمد صلاح أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى بفارق كبير عن المنافسين

سكاى: محمد صلاح أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى بفارق كبير عن المنافسين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة