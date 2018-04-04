صور.. وفد من أوقاف القليوبية يتابع مراحل التنقية بشركة مياه الشرب

صور.. وفد من أوقاف القليوبية يتابع مراحل التنقية بشركة مياه الشربالأربعاء، 04 أبريل 2018 06:10 م
جاءت الزيارة بناء على دعوة من المهندس مصطفى مجاهد رئيس الشركة للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب والتعريف بالخطط المستقبلية للشركة من توسعات فى محطات مياه الشرب والصرف الصحى، كما تم عمل ندوة لتلقى الاقتراحات والإجابة على كافة التساؤلات.
ومن جانبه، أبدى الشيخ محمود أبو حبسة والوفد المرافق له عن سعادتهم بالزيارة ومشاهدة المراحل الكثيرة، التى تمر بها المياه من مروقات، وإضافات الكلور والشبة والفلترة الكاملة والمعامل المتكاملة، لتحليل المياه حتى تخرج المياه فى مرحلتها النهائية نظيفة وصالحة للشرب. وأكد الشيخ أبو حبسة على تخصيص خطبة الجمعة يوم 20 أبريل للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه بكافة مساجد محافظة القليوبية.
كما أعرب المهندس مصطفى مجاهد عن سعادته بهذه الزيارة، ورحب بأئمة أوقاف القليوبية، مؤكدا على ضرورة، وأهمية تلك الزيارات لنقل الصورة كاملة للمواطنين، وتوعيتهم عن ترشيد المياه والحفاظ عليها، كمورد هام ورئيسى للحياة، وضرورة نشر ما تم رؤيته خلال الزيارة من مجهود تقوم به الدولة، والشركة لتوفير كوب ماء نظيف، مؤكدا على وضع خطة متكاملة تحت شعار كل نقطة بتفرق مع كافة الإدارات التابعة لمديرية أوقاف القليوبية.
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