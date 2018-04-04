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صور.. وصول وزير النقل وقائد القوات البحرية ميناء الإسكندرية

الأربعاء، 04 أبريل 2018 02:57 م
صور.. وصول وزير النقل وقائد القوات البحرية ميناء الإسكندرية وصول وزير النقل وقائد القوات البحرية ميناء الإسكندرية


الإسكندرية ــ أسماء على بدر
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وصل منذ قليل، الدكتور هشام عرفات وزير النقل والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية والدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، لبدء تدشين قاطرتين جديدتين بقوة شد 70 طنا من إنتاج الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن.

وأكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، أن النقل البحرى هو قاطرة التنمية فى مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة أن هناك مشروعات ضخمة عديدة فى الموانىء المصرية .

وأضاف خلال كلمته اليوم فى تدشين قاطرات بحرية جديدة، أن هناك مشروعات ضخمة وأرصفة متعددة الأغراض فى سفاجا ونويبع ورصيف 55 كيلو بالإسكندرية  ومحطة حاويات ضخمة لابد أن تتكامل هذه المشروعات بالخدمات مثل القاطرات الجديدة.

يذكر أن القاطرات تتكون من عدد من المشروعات التطويرية الجديدة، تتضمن إنشاء قاطرات بمواصفات ملاحية فائقة، إذ لا يمكن لأى ميناء فى العالم الاستغناء عن القاطرات، وتأتى هذه التغييرات ضمن خطة هيئة ميناء الإسكندرية للتغيير ومنافسة الموانئ العالمية.

وتهدف القاطرات لشد العبارات صاحبة الأعماق الكبرى إلى رصيف الميناء، وهو ما يسمح بمرور أكبر عدد من العبارات داخل هيئة ميناء الإسكندرية ذات الأعماق الكبرى وكبرى السفن .

تتكون القاطرة من 3 أدوار بالإضافة إلى دور كامل تحت البحر، وهو مخصص لإدارة الأجهزة الفنية ومخزن وتانك بالإضافة إلى دور به غرفة القيادة التى يديرها قبطان بحرى وتتميز بتقنيات عالية لقيادة القاطرة وكرسى قيادة متحرك.

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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