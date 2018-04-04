صور.. وصول المئات من سكان دوما السورية لمدينة الباب شرق حلب







كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

وصلت عشرات الحافلات التى تقل مئات السوريين من مدينة دوما شرق العاصمة السورية دمشق إلى مدينة الباب شرق حلب شمالى سوريا، بعد احتجاجات شعبية على قرار تركى يمنع دخول القافلة إلى المدينة، بحسب تقارير صحفية سورية.

وتضم القافلة 2000 شخص بينهم مصابين و أطفال و سيدات، ودخلت إلى مدينة الباب بعد توقفها لساعات على حاجز قرية أبو زندين جنوب المدينة، حيث منعتها تركيا من الدخول بحجة "عدم التنسيق".

ومن المنتظر أن تصل إلى مركز إيواء فى قرية شبيران قرب المدينة، وخرج العشرات من أهالى مدينة الباب فى مظاهرة ضد القرار التركى مؤكدين على وحدة الشعب السورى، وأحرق المحتجون الإطارات ورفعوا لافتات كتب عليها "أهالى دوما والباب توأمان" و"أهالى مدينة الباب يستنكرون منع أهلنا فى الغوطة من دخول المنطقة". الشخصيات : محمود عقيل، مسؤول الأوقاف والشؤون الدينية فى مدينة الباب.



استقبال سكان دوما



أطفال سوريون يصلون إلى مدينة الباب



حافلات تقل سكان دوما إلى مدينة الباب



طفل سورى داخل الحافلة



قوات الجيش السورى تستقبل حافلات تقل سكان دوما



قوات الجيش السورى تستقبل سكان دوما



وصول عشرات الأطفال مع عائلاتهم إلى مدينة الباب