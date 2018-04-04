صور.. وزير النقل يفتتح قاطرة الجديدة داخل ميناء الإسكندرية اليوم







الإسكندرية – أسماء على بدر

يشهد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، تدشين وبدء العمل فى القاطرات الجديدة تحيا مصر 1، 2، أحدث قاطرات داخل هيئة ميناء الإسكندرية ويأتى الافتتاح بحضور عدد من قيادات النقل البحرى .

تتكون القاطرات من عدد من المشروعات التطويرية الجديدة ومن ضمن خطة التطوير إنشاء قاطرات مواصفات ملاحية فائقة، إذ لا يمكن لأى ميناء فى العالم الاستغناء عن القاطرات وتأتى هذه التغييرات ضمن خطة هيئة ميناء الإسكندرية للتغيير وكى ينافس الموانئ العالمية.

الهدف من القاطرات هو شد العبارات صاحبة الأعماق الكبرى إلى رصيف الميناء وهو ما يسمح بمرور أكبر عدد من العبارات داخل هيئة ميناء الإسكندرية ذات الأعماق الكبرى وكبرى السفن .

تتكون القاطرة من 3 أدوار بالإضافة إلى دور كامل تحت البحر وهو مخصص لإدارة الأجهزة الفنية ومخزن وتانك بالإضافة إلى دور به غرفة القيادة التى يديرها قبطان بحرى وتتميز بتقنيات عالية لقيادة القاطرة وكرسى قيادة متحرك .



قاطرة جديدة بميناء الإسكندرية



قاطرة الإسكندرية على رصيف المينا



قاطرة إسكندرية



القاطرة ترسو على المينا



الجزء العلوى للقاطرة



قاطرة الإسكندرية



ظهر القاطرة



السلالم الداخلية للقاطرة



القاطرة من الداخل



القاطرة إسكندرية 4



لافتة بناء القاطرة



القاطرة من الداخل



غرفة القيادة بالدور الثالث



القاطرة إسكندرية 4



كرسى القيادة بالقاطرة



أجهزة التحكم بالقاطرة لاستقبال الاستغاثات