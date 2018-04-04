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الأربعاء، 04 أبريل 2018 09:00 ص
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صور.. وزير النقل يفتتح القاطرات الجديدة داخل ميناء الإسكندرية اليوم

الأربعاء، 04 أبريل 2018 05:00 ص
صور.. وزير النقل يفتتح القاطرات الجديدة داخل ميناء الإسكندرية اليوم قاطرة جديدة بميناء الإسكندرية


الإسكندرية – أسماء على بدر
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يشهد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، تدشين وبدء العمل فى القاطرات الجديدة تحيا مصر 1، 2،  أحدث قاطرات داخل هيئة ميناء الإسكندرية ويأتى الافتتاح بحضور عدد من قيادات النقل البحرى .

تتكون القاطرات من عدد من المشروعات التطويرية الجديدة ومن ضمن خطة التطوير إنشاء قاطرات مواصفات ملاحية فائقة، إذ لا يمكن لأى ميناء فى العالم الاستغناء عن القاطرات وتأتى هذه التغييرات ضمن خطة هيئة ميناء الإسكندرية للتغيير وكى ينافس الموانئ العالمية.

الهدف من القاطرات هو شد العبارات صاحبة الأعماق الكبرى إلى رصيف الميناء وهو ما يسمح بمرور أكبر عدد من العبارات داخل هيئة ميناء الإسكندرية ذات الأعماق الكبرى وكبرى السفن .

تتكون القاطرة من 3 أدوار بالإضافة إلى دور كامل تحت البحر وهو مخصص لإدارة الأجهزة الفنية ومخزن وتانك بالإضافة إلى دور به غرفة القيادة التى يديرها قبطان بحرى وتتميز بتقنيات عالية لقيادة القاطرة وكرسى قيادة متحرك .

قاطرة جديدة بميناء الإسكندرية
قاطرة جديدة بميناء الإسكندرية

 

قاطرة الإسكندرية على رصيف المينا
قاطرة الإسكندرية على رصيف المينا

 

قاطرة إسكندرية
قاطرة إسكندرية

 

القاطرة ترسو على المينا
القاطرة ترسو على المينا

 

الجزء العلوى للقاطرة
الجزء العلوى للقاطرة

 

قاطرة الإسكندرية
قاطرة الإسكندرية

 

ظهر القاطرة
ظهر القاطرة

 

السلالم الداخلية للقاطرة
السلالم الداخلية للقاطرة

 

القاطرة من الداخل
القاطرة من الداخل

 

القاطرة إسكندرية 4
القاطرة إسكندرية 4

 

لافتة بناء القاطرة
لافتة بناء القاطرة

 

القاطرة من الداخل
القاطرة من الداخل

 

غرفة القيادة بالدور الثالث
غرفة القيادة بالدور الثالث

 

القاطرة إسكندرية 4
القاطرة إسكندرية 4

 

كرسى القيادة بالقاطرة
كرسى القيادة بالقاطرة

 

أجهزة التحكم بالقاطرة لاستقبال الاستغاثات
أجهزة التحكم بالقاطرة لاستقبال الاستغاثات

 

أجهزة التحكم بالقاطرة البحرية
أجهزة التحكم بالقاطرة البحرية

 

 


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