صور.. وزير الصحة يشدد على إنجاز أعمال التطوير بمستشفى بورفؤاد







بورسعيد – محمد عزام

شدد الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، على ضرورة إنجاز أعمال التطوير بمستشفى بورفؤاد العام فى محافظة بورسعيد، وذلك خلال زيارته استعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.

ووجه الوزير بتغيير الفرش الخاص بالمستشفى بفرش آخر طبى للعمل على راحة المرضى والحاصلين على الخدمة من خلال المنظومة الجديدة.

وكان قد قام وزير الصحة بجولة تفقدية ميدانية شملت مستشفى بورفؤاد العام، ومستشفى الطوارئ، ومركزى صحة أول وثان، ومركز طبى الحرفيين التى تقع جميعها فى نطاق مدينة بورفؤاد.

وكان الوزير قد تفقد عدد من المراكز الصحية بحى جنوب بورسعيد، للتأكد من مدى جاهزيتها لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد.



































