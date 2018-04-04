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صور.. وزير الصحة يتابع جاهزية الوحدات الصحية لتطبيق قانون التأمين ببورفؤاد

الأربعاء، 04 أبريل 2018 02:09 م
صور.. وزير الصحة يتابع جاهزية الوحدات الصحية لتطبيق قانون التأمين ببورفؤاد جولة وزير الصحة ببورفؤاد


بورسعيد - محمد عزام
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تفقد الدكتور أحمد عماد الدين ‏راضي وزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عددا من الوحدات الصحية جنوب محافظة بورسعيد للوقوف علي مدي استعدادها لتطبيق قانون التامين الصحي الشامل الجديد.

وتوجه بعدها وزير الصحة الي مدينة بورفؤاد لتفقد الوحدات الصحية بها ومدي جاهزيتها لتطبيق القانون الجديد.

أوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذه الجولات تستهدف التأكد من جاهزية المنشآت الطبية هناك بالإضافة إلى التأكد من تنفيذ الخطة الطبية الموضوعة على أرض الواقع.

وأضاف «مجاهد» أنه من المقرر أن يزور الوزير وحدة صحة بور فؤاد 1 و2 وطفل المناخ والكاب وبعض الأراضي المخصصة لانشاء وحدات صحية جديدة لتنضم إلى المنظومة الطبية، فضلاً عن زيارة مستشفى بورسعيد العسكري.

جولة وزير الصحة ببورفؤاد
جولة وزير الصحة ببورفؤاد

 

وزير الصحة يتفقد الوحدات الصحية ببورفؤاد
وزير الصحة يتفقد الوحدات الصحية ببورفؤاد

 

جولة وزير الصحة بوحدات بورفؤاد الصحية
جولة وزير الصحة بوحدات بورفؤاد الصحية

 

وزير الصحة يتفقد وحدات جنوب بورسعيد الصحية
وزير الصحة يتفقد وحدات جنوب بورسعيد الصحية

 

جولة وزير الصحة التفقدية بوحدات جنوب بورسعيد الصحية
جولة وزير الصحة التفقدية بوحدات جنوب بورسعيد الصحية

 

تفقد وزير الصحة لوحدات الجنوب الصحية
تفقد وزير الصحة لوحدات الجنوب الصحية

 


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