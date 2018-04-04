صور.. وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنيا تعقد ندوة بالمدارس







المنيا حسن عبد الغفار

عقدت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنيا ندوة بمدرسة المنيا الثانوية بنات الحديثة بالمنيا، وذلك ضمن القوافل التنويرية التى تقوم بها وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنيا، تحت رعاية الدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس جامعة المنيا ورئيس مجلس إدارة الوحدة لعدد من المدارس ومراكز الشباب التابعة للمحافظة لخدمة المجتمع المنياوى ونشر ثقافة مناهضة العنف ضد المرأة ليس فقط لمنتسبى الجامعة ولكن خارج محافظة المنيا.

وقالت الجامعة فى بيان إن القافلة ضمت فريق كامل من كلية الطب على رأسهم الدكتورة منال فايز أبو سمرة أستاذ الأشعة بكلية الطب منسق الوحدة ومسئول الشعبة الصحية بالوحدة، والدكتور جمال عاطف مدرس القانون الخاص بكلية الحقوق ومنسق عام الوحدة بالجامعة.

وأشار الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق ومدير الوحدة إلى أن الندوة تطرقت لأحد أنوع وأشكال العنف ضد المرأة المتمثل فى الإهمال الطبى والحرمان من حقها فى تلقى العلاج المناسب، وهى من أشد أنواع الإيذاء والعنف الواقع عليها.

وقد تناولت الدكتورة منال فايز خطورة مرض سرطان الثدى، موضحةً تقدم العلم الحديث فى الإكتشاف المبكر لهذا المرض الخطير والوقاية منه واكتشافه فى مراحل مبكرة وتحقيق نسبة شفاء تصل لأكثر من 90%، مضيفةً أن تقديم تلك الخدمة سيكون مجانا لكل السيدات فوق سن الـ 40 بتقديم البطاقة الشخصية. وقريبا ستوفر سيارة متنقلة داخل حرم جامعة المنيا بتوقيع الكشف والأشعة مجانا.



وحدة مناهضة العنف ضد المرآة بجامعة المنيا



وحدة مناهضة العنف ضد المرآة بجامعة المنيا



وحدة مناهضة العنف ضد المرآة بجامعة المنيا