video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 04 أبريل 2018 12:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنيا تعقد ندوة بالمدارس

الأربعاء، 04 أبريل 2018 11:20 ص
صور.. وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنيا تعقد ندوة بالمدارس وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنيا


المنيا حسن عبد الغفار
إضافة تعليق

عقدت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنيا ندوة بمدرسة المنيا الثانوية بنات الحديثة بالمنيا، وذلك ضمن القوافل التنويرية التى تقوم بها وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنيا، تحت رعاية الدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس جامعة المنيا ورئيس مجلس إدارة الوحدة لعدد من المدارس ومراكز الشباب التابعة للمحافظة لخدمة المجتمع المنياوى ونشر ثقافة مناهضة العنف ضد المرأة ليس فقط لمنتسبى الجامعة ولكن خارج محافظة المنيا.

وقالت الجامعة فى بيان إن القافلة ضمت فريق كامل من كلية الطب على رأسهم الدكتورة منال فايز أبو سمرة أستاذ الأشعة بكلية الطب منسق الوحدة ومسئول الشعبة الصحية بالوحدة، والدكتور جمال عاطف مدرس القانون الخاص بكلية الحقوق ومنسق عام الوحدة بالجامعة.

وأشار الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق ومدير الوحدة إلى أن الندوة تطرقت لأحد أنوع وأشكال العنف ضد المرأة المتمثل فى الإهمال الطبى والحرمان من حقها فى تلقى العلاج المناسب، وهى من أشد أنواع الإيذاء والعنف الواقع عليها.

وقد تناولت الدكتورة منال فايز خطورة مرض سرطان الثدى، موضحةً تقدم العلم الحديث فى الإكتشاف المبكر لهذا المرض الخطير والوقاية منه واكتشافه فى مراحل مبكرة وتحقيق نسبة شفاء تصل لأكثر من 90%، مضيفةً أن تقديم تلك الخدمة سيكون مجانا لكل السيدات فوق سن الـ 40 بتقديم البطاقة الشخصية. وقريبا ستوفر سيارة متنقلة داخل حرم جامعة المنيا بتوقيع الكشف والأشعة مجانا.

 

وحدة مناهضة العنف ضد المرآة بجامعة المنيا (1)
وحدة مناهضة العنف ضد المرآة بجامعة المنيا 

 

وحدة مناهضة العنف ضد المرآة بجامعة المنيا (2)
وحدة مناهضة العنف ضد المرآة بجامعة المنيا 

 

وحدة مناهضة العنف ضد المرآة بجامعة المنيا (3)
وحدة مناهضة العنف ضد المرآة بجامعة المنيا 

 

وحدة مناهضة العنف ضد المرآة بجامعة المنيا (4)
وحدة مناهضة العنف ضد المرآة بجامعة المنيا 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جامعة المنيا تطلق مهرجانها الرياضى الأول بالتعاون مع الشباب والرياضة

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظه المنيا

جامعه المنيا

اخبار المنيا

مناهضه العنف ضد المرأه




لا تفوتك
أسئلة اليوم الشائعة.. هل تضع وزارة التربية والتعليم ضوابط للأنشطة بعد عرض الساحر فى الدقهلية؟.. كيف استعدت حديقة الميريلاند لاستقبال شم النسيم؟.. وأين ذهب 783 اختراعا تم تسجيلها فى مصر خلال العشر سنوات الأخيرة؟

أسئلة اليوم الشائعة.. هل تضع وزارة التربية والتعليم ضوابط للأنشطة بعد عرض الساحر فى الدقهلية؟.. كيف استعدت حديقة الميريلاند لاستقبال شم النسيم؟.. وأين ذهب 783 اختراعا تم تسجيلها فى مصر خلال العشر سنوات الأخيرة؟

المملكة العربية السعودية ترشح أسامة نقلى سفيرا بالقاهرة.. عمل بسفارة المملكة فى واشنطن 9 سنوات.. عضو بهيئة الإذاعة والتلفزيون وبمجلس رئاسة وكالة الأنباء السعودية.. إسهاماته عديدة بمنظمة اليونسكو

المملكة العربية السعودية ترشح أسامة نقلى سفيرا بالقاهرة.. عمل بسفارة المملكة فى واشنطن 9 سنوات.. عضو بهيئة الإذاعة والتلفزيون وبمجلس رئاسة وكالة الأنباء السعودية.. إسهاماته عديدة بمنظمة اليونسكو

سامسونج توقف دعم هواتف جلاكسى S6 وS6 Edge

سامسونج توقف دعم هواتف جلاكسى S6 وS6 Edge

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة