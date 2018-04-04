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صور.. نائب وزير التعليم متفقدا مدارس الداخلة: ربط إنتاج المدارس بالسوق

الأربعاء، 04 أبريل 2018 02:58 م
صور.. نائب وزير التعليم متفقدا مدارس الداخلة: ربط إنتاج المدارس بالسوق جانب من زيارة نائب وزير التعليم لمدارس الخارجة


الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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تفقد الدكتور أحمد الجيوشى نائب وزير التربية والتعليم لأقسام التعليم الفنى مدارس التعليم الزراعى والصناعى بإدارة الداخلة التعليمية، حيث زار أقسام الإنتاج الحيوانى والألبان والصوب الزراعية والدواجن بمدرسة الزراعة المشتركة واختتم زيارته من داخل أقسام ورش الزخرفة والملابس والتريكو بمدرسة موط الثانوية الفنية بالداخلة، وذلك بحضور الدكتور سيد هلال مدير إدارة الداخلة التعليمية وأميرة دواود وسماح غازى مسئولى وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل .

 

وأشاد الجيوشى بمستوى الأداء ونظامية العمل ودور وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل داخل تلك المدارس فى الارتقاء بفكر الطالب وفتح آفاق واسعة لطموحاته التى تتطلب بذل المزيد من الجهد وتطوير آليات العمل داخل منظومة العمل الفنى .

 

وقال الدكتور أحمد الجيوشى، لـ "اليوم السابع"، إن هناك توجه من الوزارة لدعم تلك المدارس ماديا بهدف النهوض وتطوير مشروعات رأس المال وربطها بالسوق الخارجى بالتزامن مع وجود شركات لتسويق المنتج المحلى بتلك المدارس .

 

وأضاف نائب وزير التعليم، أن زيارته للمحافظة تعد الأولى لمدارس التعليم الزراعى والصناعى معربا عن مدى سعادته لما لمسه من وجود طفرة حقيقية لمنظومة تعليمية تسعى للإنتاج وتطوير آليات العمل وخدمة مدارك الطالب ومتطلبات العصر مضيفا بأنه سوف يناشد وزارته بضرورة النظر بعين الاهتمام لتحويل مدارس التعليم الصناعى لنظام الخمس سنوات بالتزامن مع فتح مدرسة تعليم مزدوج داخل مزرعة إحدى المدارس الزراعية بجانب إعطاء توجيهات مباشرة لدعم وتوفير ورش الملابس والتريكو بمصدر دائم لتطوير مشروعات رأس المال وربطها بالسوق الخارجى وتسويق المنتج من خلال منفذ بيع دائم ومطابق للشروط المنصوص عليها .

 

وأكد الجيوشى، على أنه سوف يتم البدء فى إجراءات افتتاح أول قسم خاص بالأنسجة بمدرسه زراعة الخارجة، وذلك مع بداية العام الدراسى القادم وسوف يتم الحاق الطلاب أوائل المرحلة الإعدادية به نظرا لتميز القسم وانفراده على مستوى الجمهورية وتمهيدا لإعدادهم كخبراء فى ذلك المجال.

جانب من زيارة نائب الوزير
جانب من زيارة نائب الوزير

 

الجيوشى يشيد بمستوى الأداء فى المدارس الفنية
الجيوشى يشيد بمستوى الأداء فى المدارس الفنية

 

تأكيد على دعم المدارس ماديا
تأكيد على دعم المدارس ماديا

 

توجه نحو ربط المدارس بسوق العمل
توجه نحو ربط المدارس بسوق العمل

 

لقطات مع طالبات الفنية بالداخلة
لقطات مع طالبات الفنية بالداخلة

 

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

 

افتتاح أقسام للطاقة الشمسية وزراعة الأنسجة بالمدارس
افتتاح أقسام للطاقة الشمسية وزراعة الأنسجة بالمدارس

 

جانب من زيارة النائب وزير التعليم للداخلة
جانب من زيارة النائب وزير التعليم للداخلة

 


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