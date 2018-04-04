صور.. مظاهرة فى الهند احتجاجا على مقتل 38 عاملا فى العراق على يد داعش







كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

خرجت مظاهرة فى الهند، احتجاجا على مقتل 38 عاملا هنديا فى العراق، ووصل إلى الاراضى الهندية رفات 38 عامل بناء هندى خطفوا وقتلوا بأيدى عناصر تنظيم داعش فى العراق فى 2014، إلى بلادهم بعد 4 سنوات من خطفهم.

وانتظرت الأسر الهندية المكلومة، التى أبلغهم مسئولون حكوميون لسنين أن ذويهم أحياء، فى مطار فى ولاية بنجاب بشمال غرب الهند لتسلم الجثامين التى وصلت من بغداد.

وغالبية هؤلاء العمال من أسر فقيرة فى ولاية بنجاب، وكانوا يعملون لحساب شركة إنشاءات فى الموصل عندما تعرضوا للخطف فى يونيو 2014 مع سيطرة التنظيم المتشدد على مساحات واسعة من اراضى العراق واستيلائه على الموصل.

والشهر الماضى، أبلغت سوشما سوارا الخارجية الهندية البرلمان أنه تم العثور على رفاتهم فى مقبرة جماعية فى قرية بادوش شمال غرب الموصل .



اشعال الشموع على ارواح الضحايا



اضاءة الشموع تكريما للضحايا فى العراق