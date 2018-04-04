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الأربعاء، 04 أبريل 2018 05:20 م
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صور.. مظاهرة فى الهند احتجاجا على مقتل 38 عاملا فى العراق على يد داعش

الأربعاء، 04 أبريل 2018 03:56 م
صور.. مظاهرة فى الهند احتجاجا على مقتل 38 عاملا فى العراق على يد داعش مظاهرة فى الهند احتجاجا على مقتل 38 عاملا هنديا


كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
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خرجت مظاهرة فى الهند، احتجاجا على مقتل 38 عاملا هنديا فى العراق، ووصل إلى الاراضى الهندية رفات 38 عامل بناء هندى خطفوا وقتلوا بأيدى عناصر تنظيم داعش فى العراق فى 2014، إلى بلادهم بعد 4 سنوات من خطفهم.

وانتظرت الأسر الهندية المكلومة، التى أبلغهم مسئولون حكوميون لسنين أن ذويهم أحياء، فى مطار فى ولاية بنجاب بشمال غرب الهند لتسلم الجثامين التى وصلت من بغداد.

وغالبية هؤلاء العمال من أسر فقيرة فى ولاية بنجاب، وكانوا يعملون لحساب شركة إنشاءات فى الموصل عندما تعرضوا للخطف فى يونيو 2014 مع سيطرة التنظيم المتشدد على مساحات واسعة من اراضى العراق واستيلائه على الموصل.

والشهر الماضى، أبلغت سوشما سوارا الخارجية الهندية البرلمان أنه تم العثور على رفاتهم فى مقبرة جماعية فى قرية بادوش شمال غرب الموصل .

اشعال الشموع على ارواح الضحايا
اشعال الشموع على ارواح الضحايا

 

اضاءة الشموع تكريما للضحايا فى العراق
اضاءة الشموع تكريما للضحايا فى العراق

 

مظاهرة فى الهند احتجاجا على مقتل 34 عاملا فى العراق
مظاهرة فى الهند احتجاجا على مقتل 34 عاملا فى العراق

 


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