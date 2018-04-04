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الأربعاء، 04 أبريل 2018 03:29 م
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صور...محافظ كفر الشيخ يشهد حفل ختام وتقييم الأنشطة الرياضية بالتربية

الأربعاء، 04 أبريل 2018 03:02 م
صور...محافظ كفر الشيخ يشهد حفل ختام وتقييم الأنشطة الرياضية بالتربية حفل ختام وتقييم الأنشطة الرياضية بمدارس التربية والتعليم بكفر الشيخ


كفر الشيخ – محمد سليمان
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شهد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، حفل ختام وتقييم الأنشطة الرياضية بمدارس التربية والتعليم بكفر الشيخ، بالحفل الذى نظمته مديرية التربية والتعليم، بالصالة المغطاة، بإستاد كفر الشيخ الرياضى، وبحضور صلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور طارق عمارة، رئيس مجلس أمناء التربية والتعليم، والقيادات التعليمية والتنفيذية.

تضمن الحفل عدد من العروض الرياضية لمدارس التربية والتعليم، والتى تضمنت، عرض رياضى لمجمع مدارس هدى شعراوى، وعرض لمدرسة بلطيم الثانوية الصناعية، وفلكلور شعبى لمحافظة كفر الشيخ، وعرض رياضى لمدرسة سعد زغلول، وعرض كاراتيه لمدرسة قلين التجريبية للغات، وعرض لمدرسة العباسية الثانوية بالرياض، بالإضافة إلى عدد من الفقرات الرياضية الأخرى.

وأكد محافظ كفر الشيخ، على زيادة الاهتمام بالنشء والشباب وطلاب المدارس وتنمية قدراتهم واستغلال طاقاتهم، وثقل مواهبهم وتنميتها، وتنويع الأنشطة الرياضية المطروحة أمامهم، لإتاحة الفرصة أمام الجميع لممارسة الألعاب الرياضية والأنشطة المختلفة، داعيا إلى الاهتمام بالأنشطة الرياضية والفنية والترفيهية والعلمية فى جميع مدارس المحافظة، والتوعية لبناء جيل قادر على تحقيق التنمية بالمجتمع .

محافظ كفر الشيخ يشهد ختام الأنشطة بتعليم كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ يشهد ختام الأنشطة بتعليم كفر الشيخ

 

جانب من الحضور
جانب من الحضور

 

الحضور من الطلاب
الحضور من الطلاب

 


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