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صور .. محافظ جنوب سيناء يشهد ختام بطولة الجمهورية للملاكمة بشرم الشيخ

الأربعاء، 04 أبريل 2018 03:32 م
صور .. محافظ جنوب سيناء يشهد ختام بطولة الجمهورية للملاكمة بشرم الشيخ محافظ جنوب سيناء يشهد ختام بطولة الجمهورية للملاكمة


جنوب سيناء - فايزة مرسال
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شهد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، ختام بطولة الجمهورية للملاكمة مواليد 2003 بمركز شباب شرم الشيخ.

حضر ختام البطولة، الدكتور محمد عبد العزيز غنيم رئيس الاتحاد المصري والافريقي للملاكمة واللواء عبد الفتاح حلمي مستشار المحافظ للإعلام والأستاذ محمد فتحي مدير عام الرياضة بمديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء والساده مندوبي الادارة العامة للموهبة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة المشرفين على المشروع القومي للناشئين والمشارك بعدد 50 لاعب في فاعليات البطولة من اصل 350 لاعب يمثلون 15 محافظه.

وأعرب محافظ جنوب سيناء عن سعادته بإقامة بطولة الجمهورية للملاكمة بمركز شباب شرم الشيخ لما له عظيم الأثر في نفوس ناشئي اللعبة من مواليد 2003 لزيارتهم مدينه شرم الشيخ والتعرف على معالم بلادهم.

وأشاد اللواء خالد فوده بالقائمين بتنظيم بطولة الجمهورية للملاكمة وظهورها بالشكل الجيد والذي يضاهي البطولات الدولية كما قدم محافظ جنوب سيناء شهادات التقدير لكل المشاركين في البطولة ومكافئة ماليه لكل الفائزين بالمركز الاول .

وقدم الدكتور عبد العزيز غنيم رئيس الاتحاد المصري للملاكمة، شكرة وتقديرة للسيد اللواء خالد فوده لحضورة فاعليات ختام بطولة الجمهورية للملاكمة كما أشاد غنيم بمستوى اللاعبين المشاركين في البطولة.

بطولة الجمهورية للملاكمة
بطولة الجمهورية للملاكمة

 

جانب من ختام البطولة
جانب من ختام البطولة

 

محافظ جنوب سيناء يشهد ختام البطولة
محافظ جنوب سيناء يشهد ختام البطولة

 

محافظ جنوب سيناء يكرم الفائزين
محافظ جنوب سيناء يكرم الفائزين

 


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