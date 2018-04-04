صور.. محافظ جنوب سيناء يشهد توقيع بروتوكول لتدريب الشباب بمجال الفندقة







جنوب سيناء – فايزة مرسال

شهد اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، توقيع بروتوكول تدريب الشباب المصرى على العمل فى مجال الفندقة، فى إطار المنحة المقدمة من الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة، ومنظمة اليونيسيف وإحدى سلسلة فنادق عالمية كبرى بشرم الشيخ.

وتقدم المنظمة منحة التدريب الفندقى لـ 750 شاب وفتاة من صعيد مصر، معظمهم من الفتيات لمدة خمسة سنوات مع تسليمهم شهادات معتمدة، كما يتم الاستفادة منهم فى العمل لسد احتياجات الفنادق التى يتم التدريبب بها، وبغرض إتاحة الفرصة للشباب للإلتحاق بسوق العمل فى مجال الفنادق والمطاعم والتدريب، عبارة عن نظام دراسى دراسى يعتمد على 80% عملى و20% نظرى، حيث يتضمن البرنامج التدريبى تخصصات خدمة مطاعم والحفلات،لإشراف الداخلي،الإستيوارد عن طريق دراسة مواد فندقية وتخصصية، دراسة لغة إنجليزية متخصصة،* كورس تنمية مهارات شخصية.

ويتم التدريب العملى على يد خبراء متخصصين فى المجال الفندقى بكلية سياحة وفنادق، ويتم توفير فرص عمل بمحافظات البحر الأحمر وشرم الشيخ والقاهرة، وقد تم التعاون مع سلسلة فنادق عالمية بشرم الشيخ لبداية البرنامج.

وأعرب المحافظ عن سعادته الغامرة لاختيار مدينة شرم الشيخ لاحتضان هذا النوع من التدريب وخصوصا انه لفئة الشباب لتأهليهم للعمل فى مجال السياحه، وطالب بإلحاق عدد من شباب محافظة جنوب سيناء لهذا النوع من التدريب لتاهيلهم لسوق العمل وخصوصا ان المحافظة تتميز بالطابع السياحي، وقع الاتفاقيه ممثل يونيسيف، وممثل سلسلة الفنادق العالميه بشرم الشيخ، حضر توقيع البروتوكول اللواء عبد الفتاح حلمي، المستشار الإعلامى لمحافظ جنوب سيناء.



محافظ جنوب سيناء يشهد توقيع بروتوكول تدريب الشباب



محافظ جنوب سيناء يشهد توقيع بروتوكول تدريب الشباب



محافظ جنوب سيناء يشهد توقيع بروتوكول تدريب الشباب