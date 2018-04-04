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صور.. محافظ بورسعيد : اقامة مجمع إدارى للتأمين الصحى بمحيط السكة الحديد

الأربعاء، 04 أبريل 2018 12:22 م
صور.. محافظ بورسعيد : اقامة مجمع إدارى للتأمين الصحى بمحيط السكة الحديد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد


بورسعيد - محمد عزام
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تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، المنطقة المحيطة بمحطة السكة الحديد، للوقوف على الوضع الحالى للمنطقة.

ووجه المحافظ، خلال جولته، بتطوير المنطقة وإعادة تنظيمها، مع حصر جميع المحلات التى تقع أمام المحطة، بالإضافة إلى إعادة تنميط حديقة السكة الحديد بما يتناسب مع الموقع المتميز الذى تقع فيه، مشددا على أهمية ظهور هذة المنطقة بشكل جمالى لأنها تعد مدخل المحافظة، وتقع فى أحد الشوارع الرئيسية العامة.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن تلك المنطقة سوف تشهد إقامة المجمع الإدارى للتأمين الصحى الذى يجرى العمل فيه بالتوازى مع أعمال تطوير محطة السكة الحديد.

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد (1)

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

 

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد (2)
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

 

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد (3)
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

 


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