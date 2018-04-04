صور.. محافظ بنى سويف يكرم أسر 83 شهيدا و يتغنى بنشيد الصاعقة مع طالب







قال المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف إن أسر وابناء شهداء الوطن من الجيش والشرطة فى قلب وعين الرئيس عبدالفتاح السيسى، نظرا لما قدمه الشهداء من تضحيات فى مواجهة الإرهاب لتعيش البلاد فى أمن واستقرار، ولتستكمل الدولة طريق التنمية والرخاء.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التى نظمتها المحافظة اليوم بالصالة المغطاة بالاستاد الرياضى بمدينة بنى سويف، لتكريم 83 من أسر شهداء الجيش والشرطة، بالتعاون مع المجتمع المدنى والقطاع الخاص والجهات المعنية، بحضور اللواء أركان حرب خالد حسن قناوى مساعد رئيس أركان المنطقة المركزية العسكرية،اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، ورئيسى فرعى الأمن الوطنى، والمخابرات العامة بالمحافظة ،وأعضاء مجلس النواب، ووكيلى وزارة الأوقاف والأزهر، ورئيس مجلس امناء المحافظة المستشار أحمد عبدالجواد ، وممثلى المجتمع المدنى، والمستثمرين.

وقال المحافظ خلال الاحتفال : ابعث تحية إجلال وإعزاز للشهداء من أبناء مصر الأوفياء الأبرار من القوات المسلحة والشرطة، مؤكدا أن الوطن لن ينسى من ضحى من أجله وجاد بنفسه فى سبيل أن تبقى رايته مرفوعة، وأن نعيش جميعا فى أمن وأمان، والذى وقف حاجز قويا فى وجه الإرهاب الأسود ومخططات أهل الشر التى تسعى للخراب والدمار، موضحا أن الجميع سيواصل الكفاح من أجل الوطن،

وأضاف المحافظ قائلا : إن المواطن المصرى ضرب أفضل الأمثلة على وعيه ووطنيته الفريدة وأنه دائما داعما خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة فى مواجهة التحديات والصعاب، مشيرا إلى أن انتخاب الرئيس السيسى لفترة ثانية يعد أكبر دليل على ذلك ،ويؤكد أن المواطن يعى ما تبذله قيادته الحكيمة من جهود وتضحيات ليبقى وطننا الغالى مصر عاليا وشامخا.

وتضمنت الإحتفالية العديد من الفقرات والفعاليات مثل وضع إكليل الزهور على اللوحة التذكارية لأسماء الشهداء بالصالة المغطاة، والتى تلاه فقرات الأغانى الوطنية والموسيقى النحاسية، وغيرها من الفقرات التى حازت على إعجاب الحضور وأدخلت السرور على قلوب أبناء وأسر الشهداء.

وسلم المحافظ شهادات تقدير واستثمار لأسر الشهداء بقيمة 20 ألف جنيها لكل أسرة شهيد، وحرص المحافظ على مداعبة أبناء الشهداء والتقاط الصور التذكارية معهم.

وأعرب أسر الشهداء عن تقديرهم الشديد لهذه اللفتة الطيبة من المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف ، وقيادات المحافظة،وأنهم على ثقة دائما أن الدولة فى رعايتهم بإستمرار ، وأنهم دائما فى قلب وعين رئيسهم عبد الفتاح السيسي.

كما تغنى المهندس شريف حبيب بنشيد الصاعقة "قالوا إيه" مع الطالب إبرام مكاريوس بمدرسة "الراهبات الفرنسسكانيات" بمدينة بنى سويف اثناء آداء الطالب للأغنية اليوم داخل الصالة المغطاة بالاستاد الرياضى.

كما ردد طلاب مدارس الصناعات الميكانيكية والكهربائية نشيد الصاعقة مرتدين زى التربية العسكرية ومصطفين فى طابور عرض وسط تصفيق من المشاركين فى الاحتفالية.



محافظ بنى سويف يتحدث اثناء الاحتفالية



تكريم اسر شهداء الجيش والشرطة



محافظ بنى سويف يكرم أسر 83 شهيدا



محافظ بنى سويف يكرم أسر 83 شهيدا



محافظ بنى سويف يكرم أسر 83 شهيدا



محافظ بنى سويف يكرم أسر 83 شهيدا



محافظ بنى سويف يكرم أسر 83 شهيدا



محافظ بنى سويف يكرم أسر 83 شهيدا



محافظ بنى سويف يكرم أسر 83 شهيدا



محافظ بنى سويف يكرم أسر 83 شهيدا