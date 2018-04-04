صور .. محافظ الغربية يشارك فى حفل تخرج الدفعة 33 من كلية الحقوق جامعة طنطا







الغربيه - محمد طارق

شهد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية،حفل تخرج الدفعة 33 كلية الحقوق جامعة طنطا، دفعة الدكتور عمرو فؤاد بركات عميد الكلية الأسبق، وذلك بالحفل الذى أقيم بالكلية.

بدأ الحفل بالسلام الجمهورى ثم تلاوة عدد من الآيات القرآنية، ثم كلمة الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية الحقوق، وقدم خلالها الشكر لمحافظ الغربية على إهتمامه الدائم بأبنائه الطلاب وحرصه على مشاركتهم فى محافل تخرجهم، كما أكد خلال كلمته أن يوم التخرج هو ثمرة دراسة وعمل 22 عام.

وخلال الحفل قدم اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، فى كلمته الشكر لجميع أهالى الغربية، لمشاركتهم الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية، وحصول محافظة الغربية على أعلى نسب فى التصويت، مؤكدا أن هذا يدل على الوعى الكامل لكل الفئات العمرية.

كما قدم محافظ الغربية الشكر لكل أولياء الأمور،على ما بذلوه من جهد حتى يصلوا بأبنائهم إلى هذا اليوم، مشير إلى حرصه الدائم على حضوره ومشاركته كافة حفلات التخرج على مستوى الجامعة،وفى نهاية كلمته هنأ محافظ الغربية، الخرجين متمنيا لهم مستقبل باهر يرفع من شأن مصر.

وخلال الحفل قدم الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية الحقوق درع الكلية لمحافظ الغربية، تقدير للدور الكبير الذى يقوم به المحافظ فى النهوض بالعملية التعليمية بالمحافظة .

كما كرم محافظ الغربية رواد دفعة 1985، دفعة كلية الحقوق، وكرم أوائل دفعة 2017 على مستوى الشعب، بدروع وشهادات تقدير.

حضر الحفل الدكتور مصطفى أحمد أبو عمرو وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال محمود محمد وكيل الكلية للدراسات العليا، والدكتور أشرف عبد الرازق وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، والمستشار محمد عزمى البكرى رئيس نادى قضاه طنطا السابق، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ونقيب المحامين بطنطا، والنائب الدكتور عبد المنعم شهاب عضو مجلس النواب .



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محافظ الغربية يشارك حفل تخرج الدفعة 33 حقوق طنطا



محافظ الغربيه يشارك تخرج الدفعة 33 حقوق طنطا



محافظ الغربيه يشارك حفل تخرج الدفعة 33 الحقوق