صور.. محافظ الغربية يتفقد أعمال تطوير الكورنيش خلف استاد طنطا







الغربيه - محمد طارق

تفقد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، أعمال تطوير الكورنيش خلف استاد طنطا، بطول 1500م، وبتكلفة تصل إلى 15 مليون جنيه، بمشاركة محافظة الغربية والجهود الذاتية لأهالى المنطقة، وشركة إعمار الدلتا، وتشمل أعمال التطوير تدبيش الجسر ورصف وتجميل للمنطقة.

وشدد المحافظ خلال جولته، بضرورة مراعاة الجانب الجمالى للمنطقة، لكى تكون متنفس لأهالى المحافظة، كما وجه بإزالة كافة الإشغالات على طريق الكورنيش، وسرعة العمل للانتهاء منها فى مدة لا تتجاوز شهر.

كما تفقد محافظ الغربية، أعمال تطوير شارع الجلاء بطنطا، والتى تشمل توسعة الشارع من الجانبين، ومن الجزيرة الوسطى بالشارع، والذى يبلغ عرضه 50م، وإنشاء أرصفه على جانبى الشارع بعرض 3م، وإنشاء بارك للسيارات بعرض 5.5 م، وإنشاء حارة للمناورة بطول الشارع، وإنشاء 3 حارات بعرض 3.5 م، لكل حارة فى الاتجاهين ويكون متوسط عرض الجزيرة الوسطى بالشارع قرابة 4 متر، يتم زراعتها بالإشجار دائمة الخضرة، وذلك بتكلفة تصل إلى 30 مليون جنية.

كما أصدر صقر، خلال جولته التفقدية، تعليماته بمضاعفة العمل بتطوير شارع الجلاء، لكى يتم الانتهاء منه فى مدة لا تتجاوز شهرين.

رافق محافظ الغربية خلال جولته، اللواء طلعت منصور سكرتير عام محافظة الغربية، والمهندس فتحى عبد الغنى السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء ناصر طه رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس أشرف هيكل رئيس حى ثان طنطا، والأستاذ محمد متولى رئيس حى أول طنطا، والدكتور طارق محمدى خليفة استاذ بكلية الهندسة جامعة طنطا والاستشارى العام لمجموعة شركات إعمار الدلتا.



جانب من الجوله



محافظ الغربية يتفقد أعمال تطوير الكورنيش



محافظ الغربيه يتفقد أعمال تطوير الكورنيش بطنطا



محافظ الغربيه يتفقد أعمال تطوير الكورنيش