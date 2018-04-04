صور.. محافظ الدقهلية يكرم 100 يتيم من دور الرعاية والمؤسسات الإيوائية







الدقهلية شريف الديب

كرم الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية،اليوم الأربعاء،100 يتيم من الذين ترعاهم دور الأيتام والمؤسسات الإيوائية و22 من الأمهات المثاليات من أبناء المحافظة.

جاء تكريم المحافظ للأيتام والأمهات المثاليات خلال الاحتفال بيوم اليتيم العربى 2018، والذى اقامته المحافظة من خلال الإدارة العامة للتنمية البشرية، مديريه الشباب والرياضة، مديريه التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع الفرع الإقليمى لجمعية الأورمان الخيرية بالدقهلية، بالصالة المغطاة بالاستاد الرياضى بالمنصورة.

وأكد محافظ الدقهلية، فى كلمته التى ألقاها اليوم خلال الاحتفال على أهمية التراحم والتكافل بين أفراد المجتمع لنشر روح المحبة والألفة والتسامح بين الجميع، مشيراً إلى أن رعاية وكفالة اليتيم هى مسئولية جميع أفراد المجتمع، كما حثنا ديننا الإسلامى وجميع الأديان السماوية بما يعلى من قيمة الترابط والتماسك بين أبنائنا وتنمية الاحساس لديهم بالمسؤولية تجاه أقرانهم الأيتام.

وقال الشعراوي، متوجهاً للأيتام "نحن جميعاً كمسئولين وكل الآباء والأمهات وآبائكم وأمهاتكم أنتم"، مشيراً الى الحرص التام على الدعم الكامل والمساندة من كافه اجهزة الدولة للموهوبين منهم فى كل فروع ومجالات العلم والمعرفة والفن والثقافة.

وأضاف المحافظ، أن الدولة تولى اهتماما كبيراً بالأيتام من خلال تنفيذ خطة متكاملة بالتعاون والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى و منظمات المجتمع المدنى المعنية بالأيتام، وقضايا الطفولة للنهوض بدور الايتام وتوفير الرعاية الصحية والنفسية والتربية الأخلاقية والدينية والتعليمية، بالإضافة إلى برامج التأهيل وبرامج التعليم الخاصة بمتحدى الإعاقة ووضع ضمانات لتأمين الاطفال من المخاطر.

وفى نهاية الاحتفالية سلم محافظ الدقهلية، الأطفال اليتامى المكرمين الهدايا العينية والمبالغ المالية والوجبات الغذائية وايضا ألعاب الاطفال للصغار من ابنائنا اليتامى بالمؤسسات الأيوائية، كما سلم شهادات التكريم للأمهات المثاليات المكرمات خلال الاحتفالية.

ومن ناحية أخرى هنأ الشعراوي، الشعب الدقهلاوى على إرادته القوية لاختياره الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيسا للجمهورية لفترة رئاسة ثانيه، مثمناً جهود الجيش والشرطة المستمرة لتحقيق الأمن والاستقرار لوطننا العزيز مصر، مقدماً خلال كلمته التهنئة باسم جميع الشعب الدقهلاوى للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاختياره لفترة رئاسية ثانية، مرددا تحيا مصر بقوة وارادة شعبها ورئيسها.

وفى نهاية كلمته تقدم المحافظ، لجميع القائمين على الحفل وجميع الفرق المشاركة بالشكر والتقدير على حسن التنظيم والفقرات الهادفة، وبرنامج الاحتفال بدأ بأن عزفت الموسيقى السلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، وتقديم عدداً من الفقرات الفنية والغنائية التى شارك فيها فريق المطرية للفنون الشعبية الفائزة بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية.

حضر الاحتفالية اللواء حسام حمودة، رئيس حى غرب، الدكتورة هدى بلاط، مدير عام التنمية البشرية بالمحافظة، أمانى النادرى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، محمد عزت، وكيل مديريه الشباب والرياضة، عبد الخالق عبد العظيم، رئيس الفرع الإقليمى لجمعيه الاورمان بالدقهلية، محمد عقل، عضو مجلس النواب، القيادات التنفيذية بالمحافظة.



محافظ الدقهلية يكرم 100 يتيم



محافظ الدقهلية يكرم 100 يتيم



محافظ الدقهلية يكرم 100 يتيم



محافظ الدقهلية يكرم 100 يتيم



محافظ الدقهلية يكرم 100 يتيم