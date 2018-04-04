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صور.. محافظ البحيرة : تلقينا 10 آلاف طلب لتقنين الأراضى المملوكة للدولة

الأربعاء، 04 أبريل 2018 01:54 م
صور.. محافظ البحيرة : تلقينا 10 آلاف طلب لتقنين الأراضى المملوكة للدولة محافظ البحيرة تتفقد ادارة املاك الدولة


البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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تفقدت المهندسة ناديه عبدة محافظ البحيرة ادارة الأملاك بالمحافظة والتى تم تطويرها لتنفيذ المنظومة الالكترونية وتجهيزها بأحدث اجهزة الحاسبات المتصلة بالإنترنت لسرعة ارسال البيانات الخاصة بتحصيل مستحقات الدولة للحفاظ على المال العام.

ووجهت محافظ البحيرة بسرعة دفع العمل  بالمنظومة الالكترونية،مشيرة إلى أنها تلقت أكثر من 10آلاف طلب لتقنين الأراضى المملوكة للدولة وتم إدخال 3 آلاف طلب منهم وجارى العمل بباقي الطلبات.

كما وجهت محافظ البحيرة العاملين بإدارة الاملاك بسرعة الانتهاء من ملفات وضع اليد على املاك الدولة بالمحافظة وتفعيل تحصيل المبالغ لحساب حق الدولة وعمل لوحات ارشادية بالوحدات المحلية بالمراكز لتوعية المواطنين الراغبين فى التقنين بالإجراءات المطلوبة.

1 محافظ البحيرة تتفقد ادارة املاك الدولة
1 محافظ البحيرة تتفقد ادارة املاك الدولة

 

2 محافظ البحيرة خلال جولتها التفقدية
2 محافظ البحيرة خلال جولتها التفقدية

 

3 جانب من جولة محافظ البحيرة
3 جانب من جولة محافظ البحيرة

 

4 تطوير منظومة املاك الدولة بالبحيرة
4 تطوير منظومة املاك الدولة بالبحيرة


 


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