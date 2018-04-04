صور .. محافظ البحيرة تفتتح معرض الربيع للزهور بدمنهور







البحيرة -ناصر جودة وجمال ابو الفضل

افتتحت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة معرض الربيع السنوي للزهور ومنتجات التربية الزراعية الذى نظمته مدارس التعليم العام بمدرسة أحمد عفت الإعدادية للبنات بدمنهور.

واشتمل المعرض على العديد من الصناعات الغذائية من المربات بأنواعها ومنتجات الألبان وعسل النحل، كما ضم المعرض منتجات التربية الزراعية وجميع النباتات المزهرة والصبار والنباتات الطبية والعطرية ونباتات الظل والزينة والنخيل.

وأشادت محافظ البحيرة بمستوى وجودة المنتجات الطلابية ووجهت باستمرار تنظيم تلك المعارض على مدار العام الدراسى لتوفير منتجاتها أمام الجمهور بالأسعار الاقتصادية المناسبة.

رافق المحافظ فى الإفتتاح حازم الأشمونى السكرتير العام المساعد ومحمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم و سعد غراب رئيس مدينة دمنهور بالإضافة إلى قيادات التربية والتعليم بالبحيرة.



محافظ البحيرة تفتتح معرض الزهور بدمنهور



افتتاح معرض الزهور بالبحيرة



افتتاح معرض المنتجات الطلابية