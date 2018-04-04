صور.. محافظ البحيرة تشهد الاحتفال بتكريم الأيتام وأمهات الشهداء بكفر الدوار

البحيرة - ناصر جودة وجمال ابو الفضل

شهدت منذ قليل المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، الحفل الذى نظمته جمعية رجال الأعمال بكفر الدوار لتكريم أمهات شهداء الوطن من القوات المسلحة والشرطة وتكريم الأمهات المثاليات والأطفال الأيتام.

وبدأ الاحتفال بالسلام الجمهورى والوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل أمن واستقرار الوطن وتم إرسال برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة فوزه المشرف فى الانتخابات الرئاسية لفترة رئاسية ثانية لاستكمال مسيرة التنمية والاستقرار.

وخلال الحفل تم تكريم 6 أمهات مثاليات وإهدائهن رحلات عمره وتكريم عدد 120 طفلا من ذوى الاحتياجات الخاصة وعدد 200 طفل يتيم وتقديم الهدايا العينية والنقدية لهم كما تم تكريم بعض الجمعيات الأهلية بكفر الدوار.

وشارك فى الحفل فتحى مرسى رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية ورئيس جمعية رجال الأعمال بكفر الدوار وحازم الأشمونى السكرتير العام المساعد وهيثم الدسوقى رئيس مدينة كفر الدوار وسمير قاسم رئيس مجموعة مستثمرى المنطقة الصناعية النسيجية بكفر الدوار.

كما شارك فى الاحتفال سامى الصياد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى وياسمين الكاتب أمين عام جمعية الأعمال بكفر الدوار وأحمد الفيشاوى نائب رئيس الجمعية وبهجت حسن عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

من جانبها أكدت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، على أهمية دور الجمعيات التنموية فى دعم ومساندة القضايا المجتمعية والمشاركة فى تحقيق برامج وخطط التنمية التى تقوم بها الدولة فى جميع المجالات الخدمية والاستثمارية.

فيما أكد سمير قاسم رئيس جمعية مستثمرى المنطقة الصناعية النسيجية بكفر الدوار على دور منظمات المجتمع المدنى ورجال الأعمال فى تبنى القضايا الاجتماعية من خلال إطلاق المبادرات الجديدة التى تهدف إلى تعزيز التكافل الاجتماعى، مضيفا أن تكريم الأمهات المثاليات وأمهات الشهداء هو شرف كبير لكل مصرى وردا لجميل هؤلاء الشهداء اللذين ضحوا بأرواحهم من أجل تحقيق الاستقرار والأمن فى البلاد.

وأعرب رئيس جمعية مستثمرى المنطقة النسيجية بكفر الدوار عن سعادته بفوز الرئيس السيسى بفترة رئاسية ثانية من أجل استكمال المشروعات القومية العملاقه وتنفيذ البرامج الاجتماعية والاقتصادية التى تهم أغلب المواطنين.

فيما أكد فتحى مرسى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة، على تقديم كافة أوجه الدعم المادى والمعنوى لأسر الشهداء اللذين ضحوا بدمائهم الطاهرة من أجل رفعة شأن الوطن وحماية أراضيه، مضيفا أن فوز الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية هو انعكاسا لدعم كل فئات المجتمع لأهمية دوره فى مواجهة الإرهاب والقصاص لكافة شهداء الوطن.

وأعربت ياسمين الكاتب أمين جمعية الأعمال بكفر الدوار عن سعادتها الغامرة بتكريم الأمهات المثاليات وأمهات الشهداء لأنهن قدوة للمرأة المصرية وذلك لتضحياتهن المتواصلة من أجل تنشئة الأجيال الجديدة.