صور.. محافظ الإسكندرية يفتتح المعرض السنوى السادس لطلاب المدارس الفنية

صور.. محافظ الإسكندرية يفتتح المعرض السنوى السادس لطلاب المدارس الفنيةالأربعاء، 04 أبريل 2018 06:56 م
جانب من الافتتاح
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افتتح الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، يرافقه آمال عبد الظاهر على وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية وبحضور العميد حازم بدر الدين مساعد قائد المنطقة الشمالية العسكرية، المعرض السنوى السادس لطلاب وطالبات مدارس التعليم الفنى (صنع فى مصر) والذى أقامه التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، تحت إشراف عادل عبد الوارث مدير عام التعليم الفنى.
تميز المعرض هذا العام بجودة المعروضات وتنوعها وزيادة الإقبال على المنتجات المعروضة بأيدى أبناء التعليم الفنى الذين أبهروا الحضور بجودة منتجاتهم ومنافستها لمثيلاتها بالأسواق.
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