video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 04 أبريل 2018 08:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ الإسكندرية يفتتح المعرض السنوى السادس لطلاب المدارس الفنية

الأربعاء، 04 أبريل 2018 06:56 م
صور.. محافظ الإسكندرية يفتتح المعرض السنوى السادس لطلاب المدارس الفنية جانب من الافتتاح


الإسكندرية جاكلين منير
إضافة تعليق

افتتح الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، يرافقه آمال عبد الظاهر على وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية وبحضور العميد حازم بدر الدين مساعد قائد المنطقة الشمالية العسكرية، المعرض السنوى السادس لطلاب وطالبات مدارس التعليم الفنى (صنع فى مصر) والذى أقامه التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، تحت إشراف عادل عبد الوارث مدير عام التعليم الفنى.

تميز المعرض هذا العام بجودة المعروضات وتنوعها وزيادة الإقبال على المنتجات المعروضة بأيدى أبناء التعليم الفنى الذين أبهروا الحضور بجودة منتجاتهم ومنافستها لمثيلاتها بالأسواق.

 


 

 


 

 


 

 


 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جناح الأزهر بمعرض الإسكندرية للكتاب يقدم كتاب الشعراوى عن "قضية السنة"

اخبار الاسكندرية

اخبار مصر

اخبار محافظات

محافظة الاسكندرية

التعليم الفنى




لا تفوتك
ليفربول يتسلح بمحمد صلاح فى مواجهة مانشستر سيتى بدورى الأبطال

ليفربول يتسلح بمحمد صلاح فى مواجهة مانشستر سيتى بدورى الأبطال

لعبة الحوت الأزرق .. تطبيق إلكترونى يثير الرعب بالعالم.. أدت إلى 17 حالة انتحار بين الأطفال والمراهقين أخرهم فى مصر.. 11 علامة تظهر على ممارسيها.. مسئولو اللعبة يهددون اللاعبين بالقتل.. وجهود دولية لحظرها

لعبة الحوت الأزرق .. تطبيق إلكترونى يثير الرعب بالعالم.. أدت إلى 17 حالة انتحار بين الأطفال والمراهقين أخرهم فى مصر.. 11 علامة تظهر على ممارسيها.. مسئولو اللعبة يهددون اللاعبين بالقتل.. وجهود دولية لحظرها

الخمسة الكبار يثيرون الجدل فى الأهلى.. الكابيتانو محتار بين نار الاعتزال ومطالب الاستمرار.. مفاوضات الزمالك مع متعب معقدة ومصير غامض للسعيد من عروض السعودية.. الكارت الأحمر يطارد محمد نجيب.. وإكرامى يطلب الرحيل

الخمسة الكبار يثيرون الجدل فى الأهلى.. الكابيتانو محتار بين نار الاعتزال ومطالب الاستمرار.. مفاوضات الزمالك مع متعب معقدة ومصير غامض للسعيد من عروض السعودية.. الكارت الأحمر يطارد محمد نجيب.. وإكرامى يطلب الرحيل

س & ج.. ما هو موقف معارى الأهلى فى السعودية من العودة؟

س & ج.. ما هو موقف معارى الأهلى فى السعودية من العودة؟

شاهد الأطفال الأيتام ينشدون "قالوا إيه" من داخل أكاديمية الشرطة (صور)

شاهد الأطفال الأيتام ينشدون "قالوا إيه" من داخل أكاديمية الشرطة (صور)

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة