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صور.. محافظ الأقصر يوقع بروتوكول لمشروعات مياه جديدة بقرية الدير بإسنا

الأربعاء، 04 أبريل 2018 01:09 م
صور.. محافظ الأقصر يوقع بروتوكول لمشروعات مياه جديدة بقرية الدير بإسنا توقيع بروتوكول الشراكة لشركة الشرب ومياه الصرف الصحى بالأقصر


الأقصر - أحمد مرعى
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قامت مؤسسة المجموعة المالية هيرمس للتنمية الأجتماعية، بتوقيع بروتوكول وشركة مع مياه الشرب والصرف بالأقصر، بحضور محمد بدر محافظ الأقصر.

وينص البروتوكول على أحد عشر بنداً لتنفيذ مشروعات تنموية فى نجع الفوال بقرية الدير التابع لمركز أسنا.

ومن جانبها قالت المهندسة هناء على الرئيس التنفيذى لشركة هيرمس، أن ذلك يأتى فى أطار تفعيل الدور التنموى للمجتمع المصرى، خاصة فى القرى الأكثر أحتياجاً، وتطبيقاً لمبدأ الشراكة والتعاون بين الأجهزة الحكومية والمجتمع المدنى.

وقال اللواء محمد يحيى رئيس مجلس أدارة شركة مياه الشرب بالأقصر، أن تنفيذ المشروع يتضمن أحلال وتجديد شبكة المياه وتنفيذ الوصلات المنزلية للمنازل الملحقة بالخطوط، وتنفيذ شبكات الأنحدار للصرف الصحى بكامل ملحقاتها شاملة وصلات المنازل، وتنفيذ وأنشاء محطة المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحى وخط الطرد.

وأشاد محافظ الأقصر بدور المجتمع المدنى فى تحقيق التنمية المستدامة للأفراد، جنباً إلى جنب مع الحكومة، مثمناً جهودهم ومسئولياتهم الاجتماعية تجاه دعم وتنمية المجتمع، فى تطوير العديد من القطاعات الخدمية لتقديم خدمات أفضل للمواطن الأقصرى.

توقيع بروتوكولا بالأقصر (1)
توقيع بروتوكول شراكة بالأقصر

 

توقيع بروتوكولا بالأقصر (2)
محافظ الأقصر أثناء توقيع بروتوكول الشراكة 

 

توقيع بروتوكولا بالأقصر (3)
جانب من توقيع بروتوكول الشراكة بين شركة هيرمس ومياه الأقصر

 

توقيع بروتوكولا بالأقصر (4)
بتد توقيع بروتوكول شراكة بين شركة هيرمس ومياه الأقصر 

 


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