صور.. محافظ أسيوط يسلم 60 منزلا بالقوصية بعد إعادة تأهليها







أسيوط ضحا صالح

سلم المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط اليوم الأربعاء 60 منزلا بقريتى المنشأة الصغرى وبلوط بمركز القوصية عقب إعمارهم وتأهيلهم بالتعاون بين صندوق تحيا مصر وجمعية الأورمان، وذلك فى إطار المرحلة الثالثة لتطوير 26 قرية ضمن البروتوكول الثانى لتطوير القرى الأكثر احتياجا، والذى يشمل 106 قرى على مستوى الجمهورية.

حضر تسليم المنازل فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسيوط وسالم صقر مدير فرع جمعية الأورمان بأسيوط ومحمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط وهويدا شافعى رئيس مركز ومدينة القوصية.

وأكد المهندس المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط خلال تسليم المنازل على دور مؤسسات المجتمع المدنى وجمعية الأورمان وصندوق تحيا مصر فى مشاركة الجهاز التنفيذى للمحافظة فى رفع المعاناة عن كاهل المواطنين والأسر الاكثر احتياجاً وتوفير كافة مقومات الحياة لهم.

بدأ محافظ أسيوط بتسليم المنازل التى تم إعمارها بقرية المنشأة الصغرى والتى تبلغ 30 منزل حيث تفقد أعمال الإعمار والتأهيل التى تمت بها من أعمال تركيب أسقف هذه المنازل وأعمال السباكة والكهرباء والنجارة والمحارة وتركيب السيراميك والدهانات والتشطيبات كما تابع المحافظ تسليم باقى المنازل التى تم إعمارها بقرية بلوط والتى بلغت 30 منزل أيضا.

وقالت فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الإجتماعى انه تم إختيار أصحاب المنازل التى يتم إعمارها بالقرى الأكثر إحتياجا وتأهيلها بهذه القرى بناء على عدد من البحوث الاجتماعية عن المستفيدين مبنية على أحوالهم والاقتصادية الاجتماعية.

وأوضح المهندس سالم صقر مدير فرع جمعية الأورمان بأسيوط أن أعمال إعادة إعمار المنازل المتهالكة بالقرى الأشد احتياجا شمل تسقيفها بعروق الخشب من خلال تركيب العروق والألواح وطبقة عازلة بلاستيكية وطبقة أسمنتية وتنفيذ أعمال الكهرباء والسباكة والمحارة والدهانات وتركيب الأبواب والشبابيك والسيراميك ورفع كفاءتها، مؤكدًا أن المنازل بعد إعمارها أصبحت منازل حضارية تصلح للمعيشة بدلا من الحوائط المنهارة والأسقف المكونة من البوص مشيرا إلى تكلفة إعمار المنازل بلغت حوالى 40 ألف جنيها للمنزل الواحد تقريبا.

وأشادت هويدا شافعى بالجهود التى تبذلها منظمات المجتمع المدنى بالتنسيق مع الوحدات المحلية لتنفيذ مبادرات هادفة مشيرة الى تعليمات المهندس ياسر الدسوقى محافظ اسيوط بتقديم كافة الدعم اللازم لانجاح المبادرة وازالة اية معوقات امامها.

على جانب آخر، أعلن المهندس ياسر الدسوقى استمرار أعمال مبادرة المسح الطبى الشامل للأمراض غير المعدية على مستوى المحافظة لليوم الرابع على التوالى للكشف المبكر لهذه الأمراض وتحديد نسبة الإصابة بها وذلك فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على الالتهاب الكبدى الوبائى لفيروس سى، والتى بدأت 13 فبراير الماضى.

وأكد محافظ أسيوط على التنسيق مع مسئولى مديرية الشئون الصحية والإدارات الصحية بالمراكز والمجتمع المدنى للعمل على إنجاح المبادرة وتحقيق أهدافها فى الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين وإزالة أى معوقات لافتا الى ان إجراء الكشوفات والفحوصات والتحاليل اللازمة على المواطنين يتم بالمجاندون تحمل المواطن أى أعباء.

وكانت 9 مراكز طبية على مستوى محافظة اسيوط شملت الفتح واسيوط الجديدة والقوصية والبدارى وابنوب وساحل سليم وديروط والوليدية والمركز الطبى بالاربعين قد استقبلت المواطنين الذين توافدوا للكشف الطبى منذ اليوم الاول للمبادرة وذلك لعمل الفحص الطبى الشامل للأمراض الغير المعدية " السكر، والضغط، والسمنة والفيروسات " للكشف المبكر لهذه الأمراض وتحديد نسب الإصابة بها بالاضافة الى المسح الطبى الشامل لفيروس سي.

الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة باسيوط قال إن المبادرة الجديدة ضمن الحملة القومية الموسعة للقضاء على فيروس"سى" 2020 بتوجيهات من المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية لإعلان مصر خالية من فيروس سى لافتًا إلى أن الحملة تستهدف الفئة العمرية من 18 إلى 59 عامًا.



الأورمان بأسيوط



الأورمان بأسيوط



الأورمان بأسيوط



الأورمان بأسيوط



الأورمان بأسيوط