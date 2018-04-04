صور.. مئات الأكراد يتظاهرون فى فيينا ضد سياسة أردوغان القمعية

صور.. مئات الأكراد يتظاهرون فى فيينا ضد سياسة أردوغان القمعيةالأربعاء، 04 أبريل 2018 07:46 م
مظاهرات الأكراد فى فيينا
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تظاهر مئات الأكراد فى شوارع العاصمة النمساوية فيينا للمطالبة بالإفراج عن القيادى الكردى المسجون فى تركيا عبد الله أوجلان، منددين بسياسة الرئيس التركى، ضد الطائفة الكردية وقمعه لهم.
ووفق صور وكالة الأنباء الفرنسية، حمل المتظاهرون لافتات تطالب بالإفراج عن أوجلان، بالإضافة إلى رفضهم للتدخل العسكري التركي فى الأراضى السورية وتحديدًا فى مدينة عفرين.
وحكمت المحاكم التركية على الزعيم الكردى، عبد الله أوجلان، بالسجن مدى الحياة، بتهمة ارتكاب جرائم إرهابية، وتشن القوات التركية عمليات عسكرية فى عفرين السورية.
الأكراد يرفعون أعلامهم
تجمع الأكراد
صورة عبد الله اوجلان
كردية تتظاهر
مظاهرات الأكراد
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