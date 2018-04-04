صور.. فعاليات "يوم الوفاء" لتكريم أسر شهداء الجيش والشرطة ببنى سويف







كرم المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف أسر وأبناء 83 شهيدا من القوات المسلحة والشرطة تقديرا وعرفانا لأرواح شهداء الواجب (فى الفترة من 2011 حتى الآن)، الذين ضحوا بأغلى ما يملكون فى مواجهة الإرهاب لتعيش البلاد فى أمن واستقرار، ولتستكمل الدولة طريق التنمية والرخاء.

جاء ذلك خلال احتفالية كبرى أقامتها المحافظة اليوم بعنوان "يوم الوفاء" تحت رعاية المحافظ، بالصالة المغطاة بالاستاد الرياضى بمدينة بنى سويف، بحضور اللواء جرير مصطفى مدير الأمن، واللواء أركان حرب خالد قناوى مساعد رئيس أركان المنطقة المركزية العسكرية، واللواء عصام العلقامى سكرتير عام المحافظة، وأعضاء مجلس النواب، وكذلك قيادات القوات المسلحة والشرطة، وأسر وأبناء الشهداء، وممثلين عن المرأة والشباب، والمجتمع المدنى، والمستثمرين ورجال الأعمال، وطلاب المدارس، وعدد كبير من الإعلاميين .

تضمنت الاحتفالية السلام الوطنى، والوضع المحافظ إكليلا من الزهور على نصب تذكارى "محاكاة" داخل الصالة، تلاوة القرآن الكريم، فقرات فنية لتلاميذ المداس، عرض عسكرى لطلاب ثانوى وأغنية الصاعقة، أغانى وطنية لكورال المدارس، عرض للموسيقى النحاسية، مشاركة المحافظ لأحد التلاميذ أغنية قالوا إيه، كلمات لعدد من التنفيذيين ورعاة الحفل، نجل أحد الشهداء يتحدث عن تاريخ والده، أخت شهيد تتحدث عن بطولاته، تكريم أسر الشهداء .

وعبر الحضور عن تقديرهم الكبير لمبادرة محافظ بنى سويف من أجل إدخال السرور والبهجة على أسر وأبناء شهداء الواجب، مؤكدين على أن المجتمع كله والدولة لن ينسوا تضحيات الشهداء من أجل أنى يحيا الجميع فى أمن واستقرار وتقدم وتنمية.

وأعرب أسر الشهداء عن تقديرهم الشديد لهذه اللفتة الطيبة من محافظ بنى سويف، وقيادات المحافظة، وأنهم على ثقة دائما أن الدولة فى رعايتهم باستمرار.











































































































































