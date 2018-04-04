صور.. علماء الأزهر يطلقون دعوة لدعم معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط







أكد الدكتور سامى عبد الرحمن عميد معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط على أهمية الدور المجتمعى والإنسانى الذى يقوم به الأزهر الشريف فى دعم المعهد ورفع المعاناة والألم عن كاهل مرضى الأورام فى صعيد مصر.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد من علماء الأزهر الشريف بأسيوط، يضم الدكتور خلف عمار مدير عام الوعظ والإرشاد بالأزهر الشريف وعدد من شباب الدعاة بالأزهر، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور إيمان مسعد وكيل المعهد لشئون البيئة وخدمة المجتمع و الدكتور أحمد حسن عثمان مدير مستشفى الأورام الجامعى.

وفى السياق ذاته أوضح الدكتور سامى عبد الرحمن أن تلك الزيارة تأتى فى إطار المشاركة المجتمعية المتميزة بين معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط وعدد من الأطراف الفاعلة والمؤثرة فى دعم المعهد مثل الأزهر الشريف والكنائس المصرية بكافة طوائفها ومؤسسة بيت العيلة بأسيوط، ومؤسسات المجتمع المدنى ورجال الأعمال.

استهدفت الزيارة بحث سبل توسيع دائرة المشاركة المجتمعية من أجل تحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة لمرضى السرطان بصعيد مصر وكذلك دراسة آليات، و سبل تقديم الدعم المعنوى والمادى اللازم له إلى جانب توجيه الدعوة المواطنين للتبرع بالدم لصالح مرضى السرطان بالمعهد، كما أوضح أن الزيارة شملت زيارة عدد من المرضى المتواجدين فى المعهد.

وخلال الزيارة أكد الدكتور خلف عمار مدير عام الإرشاد بالأزهر الشريف بأسيوط على حرصه الشديد على زيارة المعهد بصفة مستمرة وتقديم الدعم والمساندة لمعهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط، مضيفاً أن المعهد يقدم خدماته لكافة المصريين فى صعيد مصر وهو الأولى بالدعم والمساندة من كافة أطراف المجتمع.

ومن جانبه أشار الدكتور أحمد حسن عثمان مدير المستشفى إلى عمق العلاقة المتميزة بين الأزهر الشريف والمؤسسة ودور رجال الأزهر الشريف فى تحقيق خطة تطوير المعهد بالتعاون مع كافة أطراف المجتمع المدنى.

وفى ختام الزيارة ناشد علماء الأزهر الشريف مؤسسات المجتمع المدنى والقادرين من أبناء المجتمع المصرى لاستمرار تقديم الدعم المادى والعينى لإستكمال بناء مبنى المعجل الخطى الجديد بالمعهد.



علماء الأزهر يطلقون دعوة لدعم معهد جنوب مصر



علماء الأزهر يطلقون دعوة لدعم معهد جنوب مصر



علماء الأزهر يطلقون دعوة لدعم معهد جنوب مصر