صور .. سكرتير عام المنوفية يكرم الأمهات المثاليات بالإستاد الرياضى بشبين الكوم







المنوفية_ محمد فتحى

شهد اليوم الدكتورأيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية فعاليات حفل تكريم الأمهات المثاليات لعام 2018 والذى نظمته مديرية التضامن الإجتماعى بالمنوفية بقاعة المؤتمرات بالإستاد الرياضى بشبين الكوم بحضورالأحمدى الوكيل وكيل وزارة التضامن الإجتماعى وسوسن طايل وكيل وزارة الشباب والرياضة ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة ،حيث بدأت الإحتفالية بعزف السلام الجمهورى وتلاوة أيات من الذكر الحكيم .

حيث أوضح الأحمدى الوكيل أنه تم تلقي 33 طلب للحصول علي لقب الأم المثالية وتم تشكيل لجنة لدراسة وفحص هذه الطلبات برئاسة السكرتير العام ،وتم إستبعاد 23 طلب لا تنطبق عليهم شروط وزارة التضامن الإجتماعي ، مؤكدا علي أن هذه اللجنة أدت عملها بمنتهي الشفافية والحيادية .

مشيرا إلي أن تكريم الأمهات المثاليات يأتى كنوع من العرفان بالجميل بما قدمنه لأسرهن وللمجتمع ، موضحاً أن الأم المصرية أعطت معنى كبيراً لقيمة التضحية حيث قدمت أبناءها شهداء في سبيل الدفاع عن الوطن ، وأن هذا الإحتفال بمثابة تكريم رمزى لكل من ساهم في تدعيم الأسرة والحفاظ على كيانها والعمل على توطيد العلاقة بين جميع أفرادها .

وفى كلمته أعرب السكرتير العام عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في هذه المناسبة السعيدة والقريبة من قلوب الجميع وهى تكريم الأمهات المثاليات ، موجهاً الشكر لكل الأمهات مشيرًاً إلي قدرة الأم المصرية علي تحمل الضغوط والأعباء بل والتغلب عليها فهي رمز للتضحية والعطاء ،مؤكداً أن المرأة تعد شريك أساسى في تحقيق التنمية في شتى المجالات ، موضحاً أن هذه الإحتفالية تأتي تكريماً لجهود كل الأمهات اللاتى أدين دورهن وتحدين الواقع وضحين من أجل أولادهن لإبراز قيم العطاء والوفاء .

وفى الختام قام السكرتير العام بتوزيع شهادات تقدير وجوائز مالية علي الأمهات المكرمات مقدماً التهنئة لكل الأمهات المصرية لما يقمن به ويبذلونه من جهد وعرق وتضحيات من أجل بناء المجتمع والتفانى فى حب الوطن .



سكرتير عام المنوفية يشهد حفل تكريم الأمهات المثاليات (1)



سكرتير عام المنوفية يشهد حفل تكريم الأمهات المثاليات (2)



سكرتير عام المنوفية يشهد حفل تكريم الأمهات المثاليات (3)



سكرتير عام المنوفية يشهد حفل تكريم الأمهات المثاليات (4)