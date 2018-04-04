صور.. سكرتير عام المنوفية يشهد إحتفالية يوم اليتيم بالاستاد الرياضى

الدكتورأيمن مختار سكرتير عام المنوفية







المنوفية _ محمد فتحى

شهد اليوم الدكتورأيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية فعاليات حفل يوم اليتيم والذى تنظمه جمعية الشبان المسلمين بالإستاد الرياضى بمدينة شبين الكوم.

وأفاد مسئول مكتب الخدمة الإجتماعية بإدارة شبين الكوم التعليمية أنه سيتم تكريم 80 طفل يتيم من مختلف المدارس على مستوى إدارة شبين الكوم التعليمية، مشيرا إلى تقديم العديد من الفقرات الفنية والموسيقية لخلق حالة من البهجة والسرور للأطفال.

ومن جانبه أعرب سكرتير عام المحافظة عن سعادته بالمشاركة فى هذه الإحتفالية وإدخال السرور والبهجة للأطفال، مؤكداً على ضرورة الإقتداء بالرسول الكريم والذى أوصانا بضرورة الإحسان إلى الأطفال الأيتام والعطف والرفق بهم، مشيرا إلى أن كفالة اليتيم يتسع معناها ليشمل الإهتمام بتقديم كافة أوجه الدعم النفسى والتربوى والمادى لضمان تأهيل هؤلاء الأطفال وسهولة إنخراطهم فى المجتمع مرة أخرى.

كما أكد مختار على توفير كافة أوجه الدعم المادى والمعنوى بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى لكافة الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى ترعى الأيتام من أجل رعاية أبنائنا ودمجهم بالمجتمع والإحساس بروح الجسد الواحد والأسرة الواحدة .

على جانب آخر، شهد اليوم الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية "فعاليات مؤتمر مكافحة العدوى بين الواقع والمأمول" لعام2018، تحت رعاية الدكتور هانى نصر رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

المؤتمر نظمته مستشفى شبين الكوم التعليمى بحضور الدكتور محمد فوزى نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية و الدكتور أحمد جمال الدين عميد كلية الطب بجامعة المنوفية والدكتور محمد طاحون مدير مستشفى شبين الكوم التعليمى وعدد من الأطباء المشاركين فى المؤتمر.

بدأ المؤتمر بتلاوة أيات من الذكر الحكيم ثم عزف السلام الجمهوري، وأشار مدير عام مستشفى شبين الكوم التعليمى إلى أن المؤتمر يناقش التحديثات فى سبل إجراءات مكافحة العدوى فى المستشفيات والمنشأت الصحية ويحاضر فى المؤتمر نخبة من أساتذة الجامعات المتخصصين، موضحا بأن يخرج المؤتمر بعدة توصيات منها تفعيل مكافحة العدوى وإتباع سياسة الأمان وكيفية التعامل مع النفايات الخطرة فى المستشفيات والمنشئات الصحية.

و أوضح الدكتور هانى نصر أن إختيار موضوع المؤتمر يأتى إيمانا بدور الهيئة فى عملية التدريب المستمر ونشر العلم والخبرة بين الأطباء ومن يقدمو الخدمة الطبية للمريض، مؤكداً على تقديم كافة الدعم لتوفير كل الإمكانيات اللازمة للتدريب فى طرق مكافحة العدوى فنحن جميعاً أبناء هذا الوطن وتقع علينا مسؤلية تقديم خدمة طبية متميزة لأبناء مصرنا الحبيبة.

فيما أشاد السكرتير العام على تنظيم مثل هذه المؤتمرات التى تعمل على رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، معربا عن سعادته بمشاركة هذا الكم الكبير من العلماء على أرض المحافظة مطالبا الأطباء بتحقيق الإستفادة الكبرى من هذه المؤتمرات من أجل رفعة وطننا الغالى، مشيراً إلى أن مستشفى شبين الكوم التعليمى ذات صرح علمى كبير تشهد الجديد فى مجال التدريب والتعليم الطبى.

وفى الختام قدم الدكتور محمد طاحون شهادة تقدير ودرع للدكتور أيمن مختار والدكتور هانى نصر على ما قدموة من جهد وعطاء متميز فى خدمة ورفع كفاءة العمل بالمستشفى والنهوض بالمنظومة الطبية بالمحافظة.



سكرتير عام المنوفية يشهد إحتفالية يوم اليتيم



سكرتير عام المنوفية يشهد إحتفالية يوم اليتيم



سكرتير عام المنوفية يشهد إحتفالية يوم اليتيم



سكرتير عام المنوفية يشهد إحتفالية يوم اليتيم