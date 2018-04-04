صور.. سرقة أغطية بالوعات المجارى والصرف الصحى خطر يهدد أهل الأقصر







الأقصر – أحمد مرعى

- مدير إدارة الأقصر: سرقة أكثر من 500 غطاء خلال 4 سنوات

- مسئول توعية: نعد خطة كبري للتعاون مع الأهالي والشرطة لضبط السارقين

حملة كبرى أطلقتها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر بقيادة اللواء محمد يحيى رئيس مجلس إدارة الشركة، بهدف مواجهة عصابات ولصوص بالوعات وأغطية غرف المجارى والصرف الصحي، والتى تتعرض للسرقات بصورة متكررة يومياً، حيث تعدت الإحصائيات خلال 3 شهور فقط أكثر من 110 بالوعة تمت سرقتها بمختلف أنحاء المحافظة.

وفى هذا الصدد يقول اللواء محمد يحيى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، أنه يجرى العمل على التعاون مع الأهالى للوصول للمتهمين سارقى أغطية البالوعات المختلفة، بجانب التعاون القائم بالفعل مع مديرية أمن الأقصر بقيادة اللواء طارق علام، بهدف متابعة كاميرات المراقبة للتوصل للمتهمين بسرقة الأغطية والقبض عليهم لحماية حقوق المواطنين والحرص على حياتهم، بجانب الخسائر التى تقدر بملايين الجنيهات من تلك السرقات لتعويض أغطية بديلة للمسروقة.

وأضاف رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالأقصر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن شوارع الأقصر تتعرض منذ فترة لسرقة أغطية غرف ومطابق الصرف الصحى ومياه الشرب وزادت هذه الظاهرة السيئة خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث إن تلك الأفعال تؤدى لتعرض سلامة المواطنين للخطر وخاصة الأطفال وتؤدى غالباً للوفاة مباشرة فى حالة لم يكن هناك من يقوم بإنقاذ من يتعرض للسقوط فى غرف الصرف، وتؤدى لعدم وجود أغطية للصرف الصحى فى الشوارع إلى انتشار الأمراض والأوبئة بالإضافة لانتشار الباعوض والحشرات فى الأدوار الأرضية، وهذه الأمور تكلف الدولة والمواطن الكثير من الأموال والتى تهدر دون الإستفادة منها بسبب كثرة السرقات وبشكل متكرر والتى كانت من المفترض أن تنفق ضمن مشروعات الصرف الصحى والمياه لخدمة مناطق محرومة.

فيما أكد أبو النجا عرابى مدير إدارة الأقصر بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن عدد سرقات الأغطية بمدينة الأقصر فقط تصل إلى ما يقرب من 40 غطاء شهرياً بحوالى 110 أغطية بالوعات صرف ومجارى ومياه خلال الـ3 شهور الماضية، وحوالى 500 غطاء خلال الأربع أعوام الماضية، وذلك يتطلب توريد أغطية مطابق الصرف الصحى وحتى تصل الينا وبالمواصفات المطلوبة الكثير من الوقت وقد يتعدى خمسة أشهر وذلك لظروف عملية التصنيع والمواصفات والكمية والخامات، وغالباً ما تتم هذه العمليات قبل صلاة الفجر أو بعدها وذلك من خلال الأفراد الذين يقومون بتجميع المخلفات والكراتين الفارغة عن طريق التروسيكلات وعربات الكارو .

وناشد مدير إدارة الأقصر بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، شباب مدينة الأقصر وكل من لديه كاميرات خاصة فى المحال التجارية أو المنازل، المساعدة فى ضبط سارقى أغطية غرف المجارى والصرف الصحى والمياه بشوارع مدينة الأقصر، وذلك عن طريق الإبلاغ الفورى وذلك لمساعدة رجال الشرطة ومساعدة شركة مياه وصرف الأقصر للتخلص من هذه المشكلة.

أما وليد الإدفاوى مسئول إدارة التوعية بالشركة، فقد أعلن أنه يتم الإعداد لحملة كبرى مع كافة الجهات التنفيذية والشعبية وأهالى المحافظة للوصول إليهم فى الشوارع التى توجد فيها كثافة للبالوعات المخصصة للمياة والصرف الصحى والمجاري، ويتم فيها سرقة الأغطية بصورة دائمة، لمتابعة كاميرات المراقبة الخاصة بهم للمساهمة فى سرعة التوصل للمتهمين وتقديمهم للعدالة ومعاقبتهم بصورة رادعة لجميع لصوص الأغطية.

وأضاف وليد الإدفاوى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن السرقات خلال الأربعة سنوات الماضية تعدت الـ500 غطاء مما كبد الشركة أموال بملايين الجنيهات لتصنيع وعمل أغطية جديدة وبمواصفات التى تمت سرقتها، قائلاً: "نناشد شباب الأقصر المحترمون بالتحرك ومساعدة الشركة من أجل الحفاظ على حياة الجميع، وترجو شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر المواطنين التعاون بالحفاظ على حياتهم وأرواح أطفالهم بالعمل جنباً إلى جنب مع الشركة ومع جهاز الشرطة فى الإبلاغ عن أى حالات سرقة أو تعدى على أغطية المطابق وغرف الصرف الصحى، ونرجوا التعاون وإرسال الفديوهات الخاصة بحالات سرقة أغطية المطابق للجهات الأمنية والإبلاغ الفورى عن هذه الحالات سواء للجهات الأمنية أو لمقر شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر والإدارات التابعة لها بجميع أنحاء المحافظة".



سرقة أغطية بالوعات المجاري والصرف الصحي أزمة كبري بالأقصر



رئيس الشركة: السرقات تكبد الشركة خسائر بملايين الجنيهات



شركة المياة والصرف بالاقصر تتعاون مع الشرطة في متابعة كاميرات المراقبة للتوصل للصوص



مدير إدارة مياة الأقصر: تعرضنا لسرقة أكثر من 500 غطاء خلال 4 سنوات



شركة المياة تعلن سرقة حوالي 110 غطاء في الـ3 شهور الماضية



مسئول التوعية: نعد خطة كبري للتعاون مع الأهالي والشرطة لضبط المتهمين بالسرقات المتكررة