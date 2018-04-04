صور.. رئيس جامعة أسيوط يتفقد أعمال إنشاء أكبر مركز بحثى متكامل







شدد الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط على ضرورة مواصلة العمل الدءوب لاستكمال أعمال مشروع المركز البحثى المتكامل بالجامعة والذى يُعد المركز الأكبر من نوعه على مستوى الجامعات المصرية.

وتعمل شركة المقاولون العرب حالياً على تنفيذ أعمال بناء التشييد والبناء الخاصة به ،والذى من المقرر أن يحدث طفرة كبيرة فى الخدمة البحثية المتاحة فى الجامعة فى صعيد مصر والذى يأتى فى إطار جهود الدولة لتطوير البحث العلمى وتسخيره لخدمة مشاكل الوطن وضرورة مساهمته فى تحقيق التقدم فى مختلف المجالات.

وأوضح الدكتور طارق الجمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث فى بيان أن المركز يمثل مجمع متكامل للمراكز البحثية والذى يأتى فى إطار جهود الجامعة لمواجهة ظاهرة العقول المهاجرة وسفر الباحثين المصريين إلى خارج مصر حيث يهدف المشروع إلى توفير مناخ بحثى ملائم للعمل والابتكار لشباب الباحثين وتعزيز فكرة العمل الجماعى بين أعضاء الفريق البحثى على نحو متكامل يضم العديد من التخصصات العلمية المختلفة.

و أضاف الجمال فى بيان أن المشروع يتم تنفيذه حالياً على مساحة 4 آلاف متر مربع وعلى ارتفاع قدرة 6 طوابق.

على جانب آخر، كشفت جولات المتابعة الميدانية التى قام بها صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط اليوم على عدد من المدارس التابعة لإدارة أسيوط التعليمية أن التعليم بالقرى أفضل من التعليم بمدارس المدينة مما دفع وكيل الوزارة لمجازاة مدير مدرسة إسماعيل القبانى الإعدادية للبنين بمدينة أسيوط و4 مدرسات 3 معلمين مشرفى المواد و3 موجهين لتقصيرهم فى أداء عملهم المنوط بهم، كما كافأ وكيل الوزارة مديرا مدرستين بقرية موشا والقيادة الثانية ومدرسى التربية الرياضية بالمدرستين وذلك لانتظام العمل بالمدرسة وانتظام حضور الطلاب.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط أنه فاجأ اليوم عددا من مدارس إدارة أسيوط التعليمية، وذلك لمتابعة سير العمل بالمدارس والإطمئنان على الالتزام بخطة المناهج الوزارية لمختلف المواد الدراسية والانتهاء منها وكذلك المراجعة مع الطلاب قبل بدء الامتحانات بوقت كاف.

وشملت الجولة مدرسة إسماعيل القبانى الإعدادية للبنين بمدينة أسيوط ومدرستى موشا الإعدادية الجديدة وموشا الإعدادية المشتركة بقرية موشا التابعة لإدارة أسيوط التعليمية.

وأضاف أنه من خلال متابعتة لمدرسة إسماعيل القبانى الإعدادية للبنين تبين ارتفاع نسبة الغياب عدم الإلتزام من قبل عدد من المعلمين بخطة المنهج، حيث تبين من خلال متابعته للفصول والمعلمين بالمدرسة قيام مدرستى اللغة الإنجليزية "ع ع " ,و"س ف "معلمة الرياضيات بالمدرسة بإنهاء منهج الصف الثالث الإعدادى يوم 17مارس الماضى، بالمخالفة لمواعيد خطة الوزارة.

وأضاف وكيل الوزارة أنه من خلال المتابعة لنفس المدرسة إكتشف قيام معلمتى اللغة العربية وهما كلا من "س. ف" و"ز. ع" واللتان يقوما بتدريس منهج الصف الثالث الإعدادى بالمدرسة بإنهاء المنهج فى 21 مارس الماضى وإلزام الطلاب على التوقيع على إقرارات بتدريس المنهج داخل الفصل، مشيرا إلى أنه كشف قيام المعلمتين بقص تحضير الدروس من الدفاتر السابقة ولصقها فى دفتر تحضير 2018 مع تغيير التاريخ فقط.

وقال وكيل الوزارة لذا وجب مجازاة المعلمات الأربعة بخصم 10أيام من راتبهم، ومجازاة مديرالمدرسة ومشرفى المواد " المعلمين الأوائل " بخصم 5أيام من راتبهم ومجازاة موجهى المواد الثلاثة بخصم 3أيام من راتبهم وذلك لإهمالهم وتقصيرهم فى المتابعة.

وفى المقابل كافئ وكيل الوزارة مديرا مديرا مدرستى موشا الإعدادية المشتركة ,وموشا الإعدادية الجديدة" بقرية موشا والقيادة الثانية ومعلمى التربية الرياضية بالمدرستين بمنحهم شهادة تقدير لكل منهم.

ونوه وكيل الوزارة أنه لاحظ من خلال المتابعة إنتظام حضور الطلاب بالمدرستين اللتان يضمهما سور واحد حيث وصلت النسبة إلى 90%، وقيام معلمى التربية الرياضية بالمدرستين بعمل دورى رياضى بين فصول المدرستين وكذلك إلتزام المعلمين بالمدرستين بخطة المنهج.

وأشار إلى أنه كافئ كلا من أحمد محمد سيد، ومحمود أحمد محمد مديرا مدرستى موشا الإعدادية المشتركة، وموشا الإعدادية الجديدة والقيادة الثانية بالمدرستين كلا من محمود محمد على ,ورضا حسين على ومحمد عبد الشافى أحمد وحسن محمد حسين وكذلك معلمى التربية الرياضية بالمدرستين وهما كلا من سيد حسنين، عبد الفتاح أحمد، وليدعبد الصابر، محمود أحمد، مصطفى محجوب، عماد عبد العظيم، ممدوح سالم.

وأكداوكيل الوزارة أن الجولات الميدانية المفاجئة مستمرة على جميع المدارس بمختلف الإدارات وذلك لضبط الأداء وتلافى السلبيات.



رئيس جامعة أسيوط يتفقد أعمال إنشاء أكبر مركز بحثى



رئيس جامعة أسيوط يتفقد أعمال إنشاء أكبر مركز بحثى



رئيس جامعة أسيوط يتفقد أعمال إنشاء أكبر مركز بحثى



رئيس جامعة أسيوط يتفقد أعمال إنشاء أكبر مركز بحثى