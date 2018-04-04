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الأربعاء، 04 أبريل 2018 04:55 م
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صور.. رأس البر تستعد لاستقبال مليونى زائر فى شم النسيم

الأربعاء، 04 أبريل 2018 04:28 م
صور.. رأس البر تستعد لاستقبال مليونى زائر فى شم النسيم التجهيزات


دمياط عبده عبد البارى
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تواصل مدينة رأس البر بمحافظة دمياط استعداداتها لاستقبال أكثر من مليونى زائر لقضاء يوم شم النسيم بالشواطئ والمتنزهات بالمدينة.

وقال أحمد بدر مدير الإنقاذ بشاطئ مدينة رأس البر، إنه تم التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة فى الغطس والإنقاذ وذلك لتزويد شواطئ المدينة بـ100 رجل انقاذ مدربين وحاصلين على شهادات معتمدة من الاتحاد المصرى للغوص والانقاذ، كما تم تزويد إدارة الشاطئ و6 لنش سريع و2 موتوسيكل مائى بالإضافة إلى وضع 32 برج إنقاذ بطول الشاطئ بعد تسوية الرمال الموجودة على الشاطئ بالكامل.

بينما أكد وليد الشهاوى نائب رئيس المدينة، أنه تم تزويد منطقة الشاطئ بـ4 سيارات إسعف وتحديد أماكن لتواجدهم، بالإضافة إلى وضع 4 خيم للأطفال التائهين وعمل صيانات على لـ"دشاش" ودورات المياه بطول الشاطئ حيث يوجد 8 دورات مياه رجالى و 8 دورات حريمى بالمجان بطول الشاطئ .

وأكد الشهاوى انه من المنتظر أن تستقبل شواطئ ومتنزهات المدينة أكثر من مليونى زائر من داخل وخارج المحافظة.

ويضيف أحمد موسى مستأجر إحدى كافتيريات الشاطئ أنه تجرى الآن التجهيزات لقدوم موسم شم النسيم والصيف من خلال تجهيز الكافتيريا وصيانتها وصيانة الكراسى والشماسى.

1- تجهيز خيمة الاطفال التائهين
 تجهيز خيمة الأطفال التائهين

 

2- تجهيز الشاطئ
 تجهيز الشاطئ

 

3- تجهيز الكافتيريات
 تجهيز الكافتيريات

 

4- صاحب احدى الكافيهات
 صاحب إحدى الكافيهات

 

5- مدير الانقاذ
 مدير الانقاذ

 

6- تجهيز ادشاش المياه
 تجهيز ادشاش المياه

 


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