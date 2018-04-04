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صور.. حملة لإزالة الإشغالات والتعديات بالطريق العام بالأقصر

الأربعاء، 04 أبريل 2018 09:28 ص
صور.. حملة لإزالة الإشغالات والتعديات بالطريق العام بالأقصر حملة لإزالة الإشغالات بالأقصر


الأقصر – أحمد مرعى
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قاد العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام أسفل كوبرى ابو الجود، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر، تحت إشراف اللواء طارق علام مساعد الوزير مدير أمن الأقصر، وبقيادة اللواء عصام ياسين مساعد المدير لشئون الأمن العام، وبمعاونة قسم شرطة الأقصر وشرطة المرافق.

وأكد العميد أيمن الشريف، أنه تمت متابعة رفع وإزالة التعديات والإشغالات القائمة على جوانب الطريق وتمهيده باللوادر، وذلك إستكمالا لخطة مدينة الأقصر للنظافة العامة من أجل الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة ومنظومة التطوير والتجميل، ورفع الكفاءة لكافة الشوارع والميادين التى تشهدها المدينة بجميع قطاعاتها.

وخلال الحملة قام رئيس المدينة بإعطاء توجيهاته بإزالة عدد من البلدورات المتهالكة تمهيداً لتركيب بلدورات جديدة مطابقة للمواصفات، وذلك بمطلع وأسفل كوبرى أبو الجود ناحية مسجد الشيخ القرافى، لافتاً إلى أنه تم رفع الإشغالات و التعديات الموجودة على جوانب الشوارع الرئيسية المحيطة بالمنطقة أسفل كوبرى أبوالجود ناحية إمتداد مدرسة الشهيد زرزور، والتى بدورها تعيق حركة المرور و تؤرق أهالى المنطقة والتى لاقت إستحسان كافة المواطنين القاطنين بالمنطقة.

وتم خلال الحملة فتح الشارع وتحويل مسار السرفيس مروراً بشارع صلاح سالم ، كما وجه إنذارات لأصحاب المحال وفروشات الخضر والفاكهة والملابس الكائنة بشارع مدرسة الصنايع وإلزامهم بعدم استغلال الطريق ، وتم إزالة تند القماش وفتح الطريق تمهيداً لفتح الشارع بدءاً من اليوم، وذلك من اجل الحفاظ على المصلحة العامة، مؤكدا على حرصه التام على توفير جميع المعدات الخاصة بإزالة التعديات من عربات ولودرات من أجل إنهاء الأعمال القائمة على وجه السرعة.

كما وجه رئيس المدينة رسالة شكر لرجال رئاسة حى وسط بقيادة يوسف محمد على رئيس الحى، وشكر لسيدة راشد مدير المتابعة الميدانية، ولمسئول قسم الإشغالات بالإدارة الهندسية على جهدهم المبذول، لتنفيذ حملات شبة يومية لرفع كفاءة وتطوير شوارع أبو الجود وأسفل كوبرى أبو الجود، وذلك خلال الفترة الماضية حتى وقتنا هذا، وجارى العمل.

ومن جانبة قال اللواء عصام ياسين مساعد مدير أمن الأقصر، بأن الحملات مستمرة لإزالة كافة التعديات وفرض الإنضباط بالمنطقة، ويطمأن قاطنى المنطقة على عدم عودة الإشغالات التي كانت تعيق حركة السير والسيارت على حد سواء.

 

مجلس مدينة الأقصر يقود حملة لإزالة الإشغالات والتعديات بالطريق العام أسفل كوبري أبو الجود (1)
 حملة لإزالة الإشغالات والتعديات بالطريق العام

 

مجلس مدينة الأقصر يقود حملة لإزالة الإشغالات والتعديات بالطريق العام أسفل كوبري أبو الجود (2)
 حملة لإزالة الإشغالات والتعديات بالطريق العام 
 
مجلس مدينة الأقصر يقود حملة لإزالة الإشغالات والتعديات بالطريق العام أسفل كوبري أبو الجود (3)
حملة لإزالة الإشغالات والتعديات بالطريق العام 
 

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