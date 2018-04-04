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الأربعاء، 04 أبريل 2018 04:07 م
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صور.. حاكم دبى يكرم الفائزين بجائزة الصحافة العربية

الأربعاء، 04 أبريل 2018 02:21 م
صور.. حاكم دبى يكرم الفائزين بجائزة الصحافة العربية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبى ومنى المرعى رئيس منتدى الإعلام العربى


كتب وكالات _ تصوير أ.ف.ب
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كرم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الأمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، المستشار الإعلامى نبيل يعقوب الحمر مستشار ملك البحرين بجائزة شخصية العام الإعلامية للدورة الـ17 لمنتدى الإعلام العربى.

كما كرم الفائزين بجائزة الصحافة العربية، بحيث تم منح جوائز الصحافة العربية لفائزين من مختلف الصحف اليومية والأسبوعية والمجلات الدورية المطبوعة والإلكترونية والمؤسسات الإعلامية من شتى الدول العربية، والذين وجدت أعمالهم طريقها إلى منصة التكريم بعد منافسة مع آلاف الأعمال، غطت مختلف فنون ومجالات العمل الصحفى.

وكرّم الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم ترافقه منى غانم المرى الأمين العام لجائزة الصحافة العربية، والكاتب الصحفى صلاح منتصر من صحيفة الأهرام المصرية الفائز بجائزة العامود الصحفى خلال حفل جائزة الصحافة العربية من عموده مجرد رأى.

وفاز بفئة الصحافة الاستقصائية فى حفل جائزة الصحافة العربية، الصحفى سيد على محافظة من صحيفة البلاد البحرينية، فيما فاز فريق عمل صحيفة البيان الإماراتية بفئة الصحافة السياسية.

وتم تكريم بفئة الصحافة الإنسانية من نصيب أسماء شلبى من صحيفة اليوم السابع ، وفاز محمد رياض من صحيفة الوطن المصرية بفئة جائزة الصحافة الثقافية، وكان ونال شاكر نورى من صحيفة الشرق الأوسط تكريماً عن بفئة الحوار الصحفي.

وفاز عن فئة الصحافة الرياضية بجائزة الصحافة العربية مراد المصرى من صحيفة الاتحاد، بينما فاز أحمد غرابلى من وكالة الصحافة الفرنسية بفئة أفضل صورة.

وذهبت جائزة فئة الرسم الكاريكاتيرى لماهر رشوان من الجريدة الكويتية، بينما تقاسم جائزة الصحافة العربية للشباب كل من: جهاد عباس من صحيفة الوطن المصرية، ودعاء الفولى من صحيفة مصراوى الالكترونية، ومحمد الليثى من صحيفة الوطن المصرية.

وكان نادى دبى للصحافة، ممثلا فى الأمانة العامة لجائزة الصحافة العربية، قد كشف عن أسماء 41 مرشحا لنيل الجائزة فى دورتها السابعة عشرة، من مختلف أنحاء الوطن العربى وخارجه، إضافة إلى المؤسسات الصحفية المرشحة للفوز ضمن فئة الصحافة الذكية.

وكرّم نادى دبى للصحافة العربيّة، اسم الكاتب الصحفى الراحل إبراهيم نافع رئيس مجلسى إدارة وتحرير جريدة الأهرام الأسبق فى حفل «جائزة الصحافة العربية». وتسلّم الجائزة نجل الكاتب الصحفى من الشيخ محمد بن راشد.

وحصدت جريدة الوطن المصرية، ثلاثة من جوائز الصحافة العربية، ضمن فعاليات الدورة السابعة عشرة لمنتدى الإعلام العربي.

بحيث فاز منها كل من: جهاد عباس ومحمد الليثى عن فئة الصحافة الشبابية ومحمد رياض عن موضوعه: أحمد عبيدة.. احتراق ونهوض طائر النار فى فئة الصحافة الثقافية.

أحمد غرابلي المصور الفلسطيني خلال المنتدى العربى للإعلام فى دبى
أحمد غرابلي المصور الفلسطيني خلال المنتدى العربى للإعلام فى دبى

 

أحمد غرابلي المصور الفلسطيني
أحمد غرابلي المصور الفلسطيني

 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبى
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبى

 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم و منى المرعى رئيس المنتدى
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم و منى المرعى رئيس المنتدى

 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ومنى المرعى رئيس المنتدى العربى
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ومنى المرعى رئيس المنتدى العربى

 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبى

 

منى المرعي رئيس المنتدى العربي للإعلام بجوار حاكم دبى
منى المرعي رئيس المنتدى العربي للإعلام بجوار حاكم دبى

 


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