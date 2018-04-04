صور.. تعرف على المنطقة اللوجستية بطنطا وما تم إنجازه بها من أعمال







الغربية – مصطفى عادل

يعد مشروع المنطقة اللوجستية بمحافظة الغربية، من أهم وأكبر المشاريع الاستثمارية على أرض المحافظة، والذى يقع على مساحة 83 فدانا على أرض منطقة سبرباى بمدينة طنطا، والذى سيضم عدد كبير من المشاريع والمناطق الصناعية والاستثمارية التى ستخدم محافظة الغربية، و10 محافظات مجاورة، ويوفر 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلا عن إقامة فندق كبير على أحدث النظم العالمية، وملاعب وأندية ومناطق ترفيهية.

وفيما يلى معلومات عن المنطقة اللوجستية وما تم إنجازه فيها من أعمال حتى الآن:

وضع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية حجر الأساس للمشروع فى 4 ديسمبر العام الماضى .

يقام المشروع على 83 فدانًا أى مساحة 344 ألف متر مربع ويخدم 42 مليون نسمة .

المشروع يقوم على تنفيذه شركة فيرن بروجلوبال ويرأسها مستثمر مصرى أمريكى بحجم استثمارات 6 مليارات جنيه .

المشروع سيوفر 50 ألف فرصة عمل لأبناء محافظة الغربية .

تضم المنطقة اللوجستية مشروعات منها مول تجارى عالمى ومنطقة لوجستية للأدوية، أندية، مستشفيات، مراكز تدريب، مركز لخدمة السيارات .

إنجاز جزء من أعمال إنشاء المول التجارى ومنطقة مخازن ومخطط الانتهاء من المشروع بحلول عام 2020.

ومن جانبه قال المهندس مايكل كرم مدير مشروع المنطقة اللوجستية لـ"اليوم السابع" أنه تم الانتهاء من عمل الأساسات للمول التجارى، وأساسات مخازن الأدوية اللوجستية، لافتًا إلى أنه تم البدء فى إنشاء المبانى الخرسانية للانتهاء منها فى وقت قياس.

وأشار "كرم" أنه تم الانتهاء من استصدار التراخيص الخاصة بالمركز الطبى ومنطقة تجارة السيارات، وسيتم البدء فى أعمال الحفل مع بداية الأسبوع القادم.

وأكد مدير المشروع، على أنه تم الانتهاء من توصيل جميع مرافق الأساسية من كهرباء وصرف صحى ومياه للمنطقة، وجارى العمل فى باقى أجزاء المشروع، من مناطق ترفيهية ومناطق صناعية، وملاعب ومساحات خضراء، وأكبر نادى رياضى، وأكبر فندق على أحدث النظم لخدمة أهالى محافظة الغربية، و10 محافظات مجاورة بما يعادل 42 مليون نسمة، مشيرا أنه سيتم الانتهاء من المشروع بحلول عام 2020، وسيوفر 50 ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة.



المنطقة اللوجستية بطنطا



عمل الأساسات للمول التجاري



الانتهاء من عمل الأساسات



أساسات المول التجاري



جانب من الأعمال التى تتم على أرض المنطقة اللوجستية



اساسات المنطقة اللوجستية



اعمال الإنشاءات