صور.. بدء فاعليات مهرجان دعم الأنشطة الطلابية للمدن الجامعية بسموحة







الإسكندرية - هناء أبو العز

بدأت اليوم الأربعاء فاعليات مهرجان لدعم الأنشطة الطلابية للمدن الجامعية بالمدينة الجامعية بسموحة تحت عنوان "فى حب مصر" بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير وبمشاركة الجامعات المصرية، تحت رعاية الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية و إشراف الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ضمت الفاعليات عدة مسابقات فى الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية، ففى النشاط الرياضى دارت مسابقات فى كرة قدم خماسى طلبة وطالبات وكرة طائرة طلبة وطالبات وألعاب قوى طلبة وطالبات وسلة طلبة وطالبات وتنس الطاولة طلبة وطالبات، ومسابقات فى النشاط الإجتماعي فى الشطرنج طلبة وطالبات، ومسابقات فى النشاط الثقافى فى شعر عامية و شعر فصحى ومسابقة صور حائط ودورى معلومات طلبة وطالبات، كما تضمنت الفاعليات إقامة "بطولة الجامعات المصرية" بين منتخب المدن الجامعية الإسكندرية وطنطا و الفيوم.

و فى ختام فاعليات المهرجان تم توزيع دروع وميدليات تذكارية على المشاركين وكؤس للفرق الفائزة كما حرص على الحضور الدكتورة مها على حسن والدكتور مجدى عجمية والدكتور هشام سعودى والدكتور إسماعيل سعد والعميد مدحت أحمد.



فاعليات مهرجان دعم الأنشطة الطلابية



فاعليات مهرجان دعم الأنشطة الطلابية



فاعليات مهرجان دعم الأنشطة الطلابية



فاعليات مهرجان دعم الأنشطة الطلابية



فاعليات مهرجان دعم الأنشطة الطلابية