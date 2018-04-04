صور.. انطلاق مؤتمر المعلمون أولا بحى الكوثر بسوهاج







سوهاج محمود مقبول

شهدت قاعة التطوير التكنولوجى بحى الكوثر شرقى محافظة سوهاج إنطلاق فاعليات المؤتمر التعريفي ببرنامج المعلمون وبحضور الدكتور أحمد حشيش رئيس الإدارة المركزية لمركز اعداد القيادات التربوية وخلاف إبراهيم القائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج والدكتور عمرو شلتوت مدير عام التعليم بسوهاج وعلاء زيدان مدير إدارة المتابعة وعدد من قيادات مديرية التربية والتعليم بسوهاج ومديرى الإدارات التعليمية.

تناول المؤتمر خمسة مباحث مهمة وهى التنمية المهنية المستمرة ومبحث التعليم ومبحث التدريس ومبحث التقويم ومبحث البيئة وتم النقاش حول المبحث الأول والذى تضمن مجتمعات الممارسة والمعلم المتأمل وإنطباعات بعض المشاركين في المشروع يندرج تحت هذه الموضوعات فعالية التدريس وأثره على تطوير وتحصيل وإنجاز المتعلمين مع تحسين طرق التدريس عند الضرورة وتقيم الأداء مع الإلتزامبتحسين ممارستة من خلال التنمية المهنية المناسبة وأن يمتلك المعلم مدخلا إبداعيا ناقدا تجاه الإبتكار بشكلا بناء مع الإستعداد لتعديل ممارساته عندما يحدد التحسينات والفوائد.

كما تناول المؤتمر مبحث التعليم والذى يظهر مدى معرفة وفهم وكيف يتعلم المتعلمون ومعرفة وفهم كيف تؤثر أساليب التعليم على التدريس ومعرفة متى وكيف يقوم بالتمايز بشكل مناسب يراعى أنماط التعليم.

أما مبحث التدريس والذى يستخدم مجموعة من أساليب التعلم الإيجابى لتلبية إحتياجات الطلبة ويستخدم مجموعة من أساليب التعلم الإيجابى التى تعمل على مشاركة الطلبة في عملية التعلم ومشاركة ودعم جميع المتعلمين، ومبحث التقويم والذى يوجه ويشجع المتعلمين على التفكير في حاجاتهم الناشئة ويوظف التقويم الذاتى وتقويم الأقران للمتعلمين ويحدد نقاط الفهم الخاطئ المرتبطة بمحتوى التعليم ويستخدم التقويم البنائى لضمان تقديم المتعلمين ويوظف التغذية الراجعة المنتظمة التى تدعم عملية التقويم المستمر.

وأنتهى المؤتمر بمبحث البيئة وهو المقصود به بيئة تعلم محفزة من حيث خلق بيئة إيجابية تشجع التميز الإجتماعى والعاطفى والأكاديمى مع التأكد أن وسائل الإضاح تكون معاصرة متجددة حديثة وأنها تمثل الطلبة .

ومن جانبه قال الدكتور أحمد حشيش رئيس الإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية إن برنامج "المعلمون أولا" هو برنامج فريد من نوعه للتطوير المهنى الذى يسعى لتحسين سلوكيات المعلم وأسلوب تدريسه وتفاعله مع الطلبة وهى ليست مسألة مهارة فمعظم معلمى مصر يفهمون جيدا أصول التدريس وإنما يتعلق الأمر بالسلوكيات اليومية الإعتيادية.

وأضاف أن برنامج المعلمون أولا هو نموذج تجريبى وأسع المدى لإختبار ما يمكن أن يؤتى ثماره مع 1,7 مليونا من المعلمين على مستوى مصر والمرحلة التالية سوف تنظر في مدى نجاح خطواته وما يحتاج للتعديل من أجل 20.000 معلما التاليين وتفقد ما يمكن أن ينجح أولا ينجح مع كل معلم بعد ذلك.

ومن جانبه أعرب خلاف إبراهيم القائم بأعمال وزارة التربية والتعليم بسوهاج عن سعادتها من التزام المشاركين فى البرنامج والتى والذى أستهدف موجهين العموم والأوائل ومديرى المدارس والمعلمين للمراحل التعليمية الثلاث "الابتدائية والإعدادية والثانوية"، مؤكدة أن البرنامج يستهدف الوصول للتغيير للأفضل من خلال إرساء كيفية التعامل مع الطلاب والعمل على إدارة اليوم الدراسى بشكل سليم دون حدوث أى مشكلات، موجهاً الشكر للرئيس السيسى لاهتمامه بتطوير التعليم، وخلق مجتمع يتعلم ويفكر ويبدع، وتمنى التوفيق لفريق "المعلمون أولًا".

ومن جانبه قال الدكتور عمرو شلتوت مدير عام التعليم بسوهاج أن البرنامج حقق نجاحا كبيرا بمحافظة سوهاج وأن النقاش حول محاور البرناج الخمسة كانت في محلها وقد تم تبادل الخبرات من قبل القائمين على البرنامج والحاضرين وأن برنامج المعلمون أولا لا يهدف فقط إلى تدريب المعلمين على مهارات محددة أو تلقينهم محتوى محدد وإنما يتجاوز ذلك إلى دعم المعلمين وتعزيز إمكانيتهم من خلال التدريب والإرشاد الملائم لتمكينهم من تغيير ممارستهم وهو مشروع تعليمى دولى فريد فيما يتعلق بمجالاته ونطاقه وطموحه ومجرد التميز بهذا التفرد يستحق الإعتراف به والثناء عليه.



إنطلاق مؤتمر المعلمون أولا بحى الكوثر بسوهاج



إنطلاق مؤتمر المعلمون أولا بحى الكوثر بسوهاج



إنطلاق مؤتمر المعلمون أولا بحى الكوثر بسوهاج



إنطلاق مؤتمر المعلمون أولا بحى الكوثر بسوهاج



إنطلاق مؤتمر المعلمون أولا بحى الكوثر بسوهاج



إنطلاق مؤتمر المعلمون أولا بحى الكوثر بسوهاج



إنطلاق مؤتمر المعلمون أولا بحى الكوثر بسوهاج