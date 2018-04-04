صور.. انطلاق المهرجان الرياضى للجامعات المصرية بجامعة أسيوط







شهدت جامعة أسيوط اليوم افتتاح وقائع المهرجان الرياضى للجامعات المصرية تحت شعار "إبدأ بنفسك"، والذى تنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والإدارة العامة للنشاط الرياضى الطلابى بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب وإدارة الاتحادات الطلابية بالجامعة.

وذلك تحت رعاية المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى ، واللواء محمد نور سالم وكيل وزارة ورئيس الإدارة المركزية للتنمية الإدارية ، و الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة والدكتور محمد عبد اللطيف نائبه و المشرف على قطاع التعليم والطلاب، و بحضور الدكتور شحاته غريب منسق عام الأنشطة الطلابية ، والدكتور على أحمد عبد العليم ممثل وزارة الشباب والرياضة ، عز المنصورى مدير عام رعاية الشباب، و أحمد شريت مدير إدارة الاتحادات الطلابية و منسق المهرجان ، ،وذلك إلى جانب حشد كبير من الطلاب المشاركين فى مختلف الأنشطة الرياضية.

وأكد الدكتور شحاتة غريب على حرص إدارة الجامعة على تقديم كافة سبل الدعم لتفعيل مختلف الأنشطة الطلابية التى يهتم بها الطلاب والتى تساهم فى خلق شخصياتهم وتكوين عقلية الشباب والفكر المستنير الاعتدالى الغير متطرف وتشجيع الطلاب على تنمية مواهبهم الرياضية، والفنية، وهو ما انعكس أثره فى إنشاء عدد من الملاعب والصالات الرياضية وقاعات النشاط بالقرية الأولمبية واستاد الجامعة والمدينة الجامعية والتى تضم جميع الانشطة الرياضية.

كما أشار الدكتور على احمد عبد العليم على حرص وزراة الشباب والرياضة على التواصل المستمر مع مختلف الجامعات المصرية لممارسة كافة أشكال الأنشطة الطلابية وذلك لدعم الانشطة الطلابية "ثقافياَ رياضياَ وفنيا واجتماعياَ والعمل على ثقل شخصياتهم وإعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع فى مختلف المجالات وهو ما يمثل جانب هام وأساسى فى فهم مدارك الطلاب فى العملية التعليمية والثقافة الرياضية.

وفى السياق ذاته أوضح أحمد شريف مدير إدارة الاتحادات الطلابية و منسق المهرجان أن مشاركة الطلاب ، والطالبات من كافة كليات الجامعة ماعدا كليتى الطب البيطرى والتمريض على أن تمتد فاعلياته على مدار يومين تبدأ باطلاق ماراثون دراجات داخل الجامعة ، يليه مسابقات كرة سلة وكرة قدم والعاب ترويحية للطلاب والطالبات بالصالة المغطاة ، بالإضافة إلى مباريتين لكرة اليد والقدم للطالبات بملاعب الترتان، أما بملاعب المدينة الجامعية فتقام عليها مسابقات كرة القدم والتنس وتنس الطاولة طلاب، على أن يمنح الفائزين جوائز مالية وشهادات تقدير وجوائز تشجيعية.



انطلاق المهرجان الرياضى للجامعات المصرية



انطلاق المهرجان الرياضى للجامعات المصرية



انطلاق المهرجان الرياضى للجامعات المصرية



انطلاق المهرجان الرياضى للجامعات المصرية



انطلاق المهرجان الرياضى للجامعات المصرية



انطلاق المهرجان الرياضى للجامعات المصرية