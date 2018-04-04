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صور.. افتتاح معرض الإبداع الطلابى بالمدرسة الصناعية بأبوقرقاص بالمنيا

الأربعاء، 04 أبريل 2018 02:20 م
صور.. افتتاح معرض الإبداع الطلابى بالمدرسة الصناعية بأبوقرقاص بالمنيا العقيد محمد صلاح رئيس مركز ابوقرقاص


المنيا- حسن عبد الغفار
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افتتح العقيد محمد صلاح رئيس مركز ابوقرقاص، معرض الإبداع الطلابى بمدرسة الثانوية الصناعية بنات بأبوقرقاص، يرافقه أحمد عبد الحميد مدير الإدارة التعليمية بابوقرقاص وذلك ضمن سلسلة معارض الإبداعات الطلابية التى يتم تفعيلها على مستوى المركز فى جميع المدارس لتفعيل وتطبيق استراتيجيات الإبداع من خلال الأنشطة الصيفية واللاصيفية.

يأتى ذلك بهدف أن تكون المدرسة جاذبة للطلاب فيتحول الطالب من مجرد ناقل للمعلومات إلى طالب مبدع مفكر مبتكر ولتكون تلك المعارض بمثابة فرصة لاستغلال طاقات الطلاب واستثمار كل أنماط تفكيرهم وتنمية مواهبهم.

أشاد رئيس المركز، بالمعرض ومحتوياته وأشاد بالمستوى العلمى المتميز للطالبات وإبداعهن فى إنتاج واستخدام خامات البيئة فى إنتاج الوسائل التعليمية المتميزة.

كما قرر عمل معرض لمنتجات الطالبات الأسبوع القادم بشارع الجمهورية لعرضها و بيعها للجمهور لصالح الطالبات و ذلك لتشجيعهم على الابتكار و مزيد من الإنتاج.

 

افتتاح معرض الإبداع الطلابى (1)
افتتاح معرض الإبداع الطلابى 

 

افتتاح معرض الإبداع الطلابى (2)
افتتاح معرض الإبداع الطلابى

 

افتتاح معرض الإبداع الطلابى (3)
افتتاح معرض الإبداع الطلابى

 


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