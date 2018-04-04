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الأربعاء، 04 أبريل 2018 01:49 م
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صور.. اضبط مخالفة.. مبنى مخالف يهدد بانهيار عقار مجاور بالإسكندرية

الأربعاء، 04 أبريل 2018 01:20 م
صور.. اضبط مخالفة.. مبنى مخالف يهدد بانهيار عقار مجاور بالإسكندرية تلف مدخل العقار


الإسكندرية ــ جاكلين منير
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مازال البناء المخالف يمثل أزمة بالإسكندرية، ويعد قنبلة موقوتة فى بعض الأحيان، حيث رصد "اليوم السابع" مشكلة بناء مخالف لمخزن بمنطقة العجمى غرب الإسكندرية، أدى إلى تلف وسائل الصرف الصحى للعقار المجاور له ويهدده بالانهيار.

ويقول على أحمد محمود مقيم بالعقار المجاور للمخزن المخالف، إنه تقدم بشكوى إلى حى العجمى بشأن تلف وسائل الصرف الصحى تحمل رقم 1665 بتاريخ 16/12 /2017 والمقدمة برقم 11 فى 5/1/2018، يشكو فيها من مخالفة المخزن الذى أنشئ بجوار منزله، حيث قام صاحب المخزن بالبناء على وسائل الصرف الصحى واستقطاع جزء من المنور الخاص بالعقار، مما أدى إلى تلف وسائل الصرف الصحى وطفح مياه الصرف فى مدخل العقار بما يهدد بالانهيار فى حال استمرار الوضع.

وأكد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تقدم بأكثر من شكوى إلى حى العجمى دون جدوى، متهما الحى بالتقاعس عن العلم لوقف المخالفة بما يهدد أرواح سكان العقار المجاور المكون من 8 طوابق ومأهول بالسكان.

وأشار إلى أن معاينة مسئولى الحى أثبتت تراكم مياه الصرف الصحى بمدخل العقار بما يعنى تلف المواسير بسبب بناء مخالف لغرفة ملاصقة للعقار مغلقة بأبواب حديدية، وأن غلق هذه الغرفة يعوق أعمال إصلاح وسائل الصرف الصحى ويؤدى إلى الضرر بالعقار من الناحية الإنشائية له.

وطالب بتدخل مسئولى حى العجمى والأجهزة التنفيذية به لحل الأزمة وإنقاذ العقار من الانهيار، وإجبار صاحب الغرفة على فتحها لأنها المنفذ الوحيد لإصلاح وسائل الصرف الصحى.

تراكم مياه الصرف الصحى
تراكم مياه الصرف الصحى

 

تلف مدخل العقار
تلف مدخل العقار

 

الغرفة المغلقة
الغرفة المغلقة

 

المنزل المهدد بالانهيار
المنزل المهدد بالانهيار

 

تراكم مياه الصرف بجوار المخزن
تراكم مياه الصرف بجوار المخزن

 

شكوى إلى الحى
شكوى إلى الحى

 

شكوى إلى حى العجمى
شكوى إلى حى العجمى

 

تقرير المركز الذكى
تقرير المركز الذكى

 


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