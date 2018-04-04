video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 04 أبريل 2018 02:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. أهالى مركز الداخلة يحتفلون بفوز السيسى بفترة رئاسية ثانية

الأربعاء، 04 أبريل 2018 02:03 ص
صور.. أهالى مركز الداخلة يحتفلون بفوز السيسى بفترة رئاسية ثانية


الوادى الجديد – ماهر أبو نور
إضافة تعليق

نظم أهالى مركز ومدينة الداخلة وبلا بمحافظة الوادى الجديد، احتفالية كبرى ابتهاجا بفوز الرئيس السيسى بفترة رئاسية ثانية، وذلك بمقر الساحة الشعبية بحضور عدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية بالداخلة، وتضمنت الاحتفالية عددا كبيرا من الفقرات الفنية والاستعراضية وعرض لفرقة موط للفنون الشعبية واستعراض التنورة وكلمات من المشاركين فى الاحتفالية .

وقال كمال إبراهيم رئيس مركز ومدينة الداخلة، إن أهالى مركز ومدينة الداخلة نظموا هذه الاحتفالية تعبيرا عن سعادتهم الغامرة بفوز الرئيس السيسى فى الانتخابات، مؤكدا على أن الفترة القادمة سوف تشهد مزيدا من الخطط التنموية والمشروعات الخدمية والاستثمارية التى توفر أكبر قدر من فرص العمل لشباب مركز ومدينة الداخلة، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات خطة الحكومة الداعمة للتنمية الشاملة على ارض محافظة الوادى الجديد .

جانب من الحضور فى الاحتفالية
جانب من الحضور فى الاحتفالية

 

عروض فنية فى الاحتفال
عروض فنية فى الاحتفال

 

سيدات الداخلة ترفعن صورة الرئيس
سيدات الداخلة ترفعن صورة الرئيس

 

جانب من الحضور
جانب من الحضور

 

مشاركة واسعة من المواطنين
مشاركة واسعة من المواطنين

 

عدد من الحاضرين
عدد من الحاضرين

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

97% يدعمون خطط السيسي.. 4 تحديات فى الولاية الثانية للرئيس.. ماذا تحمل الرئاسة للصحة والتعليم والبحث العلمى؟.. ومتى تتحقق قفزة التصنيع والتصدير؟.. وكيف تعبر مصر أزمة الأسعار والتضخم؟.. وما المدخل لتنمية سيناء؟

الوادى الجديد

اخبار الوادى الجديد

محافظة الوادى الجديد

الخارجة

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
أسئلة اليوم الشائعة.. هل تضع وزارة التربية والتعليم ضوابط للأنشطة بعد عرض الساحر فى الدقهلية؟.. كيف استعدت حديقة الميريلاند لاستقبال شم النسيم؟.. وأين ذهب 783 اختراعا تم تسجيلها فى مصر خلال العشر سنوات الأخيرة؟

أسئلة اليوم الشائعة.. هل تضع وزارة التربية والتعليم ضوابط للأنشطة بعد عرض الساحر فى الدقهلية؟.. كيف استعدت حديقة الميريلاند لاستقبال شم النسيم؟.. وأين ذهب 783 اختراعا تم تسجيلها فى مصر خلال العشر سنوات الأخيرة؟

المملكة العربية السعودية ترشح أسامة نقلى سفيرا بالقاهرة.. عمل بسفارة المملكة فى واشنطن 9 سنوات.. عضو بهيئة الإذاعة والتلفزيون وبمجلس رئاسة وكالة الأنباء السعودية.. إسهاماته عديدة بمنظمة اليونسكو

المملكة العربية السعودية ترشح أسامة نقلى سفيرا بالقاهرة.. عمل بسفارة المملكة فى واشنطن 9 سنوات.. عضو بهيئة الإذاعة والتلفزيون وبمجلس رئاسة وكالة الأنباء السعودية.. إسهاماته عديدة بمنظمة اليونسكو

سامسونج توقف دعم هواتف جلاكسى S6 وS6 Edge

سامسونج توقف دعم هواتف جلاكسى S6 وS6 Edge

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة