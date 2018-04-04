صور.. أهالى مركز الداخلة يحتفلون بفوز السيسى بفترة رئاسية ثانية







الوادى الجديد – ماهر أبو نور

نظم أهالى مركز ومدينة الداخلة وبلا بمحافظة الوادى الجديد، احتفالية كبرى ابتهاجا بفوز الرئيس السيسى بفترة رئاسية ثانية، وذلك بمقر الساحة الشعبية بحضور عدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية بالداخلة، وتضمنت الاحتفالية عددا كبيرا من الفقرات الفنية والاستعراضية وعرض لفرقة موط للفنون الشعبية واستعراض التنورة وكلمات من المشاركين فى الاحتفالية .

وقال كمال إبراهيم رئيس مركز ومدينة الداخلة، إن أهالى مركز ومدينة الداخلة نظموا هذه الاحتفالية تعبيرا عن سعادتهم الغامرة بفوز الرئيس السيسى فى الانتخابات، مؤكدا على أن الفترة القادمة سوف تشهد مزيدا من الخطط التنموية والمشروعات الخدمية والاستثمارية التى توفر أكبر قدر من فرص العمل لشباب مركز ومدينة الداخلة، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات خطة الحكومة الداعمة للتنمية الشاملة على ارض محافظة الوادى الجديد .



جانب من الحضور فى الاحتفالية



عروض فنية فى الاحتفال



سيدات الداخلة ترفعن صورة الرئيس



جانب من الحضور



مشاركة واسعة من المواطنين