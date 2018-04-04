صور.. "أحمد" فقد قدمه ويطالب بتوفير فرصة عمل بالمنوفية ومعاش تضامن







المنوفية _ محمد فتحى

مأساة حقيقة يعيشها أحمد جمال سلامة والمقيم بقرية دمليج التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، الذى فقد قدمه فى حادث تصادم ومن وقتها لا يقوى على العمل والسعى وراء رزقة .

يقول أحمد "منذ الحادث الأليم الذى تعرضت له أثناء قيادتى دراجة نارية واصطدامى بسيارة أخرى فقدت قدمى اليمنى، لكننى لم أيأس نهائيا لأن الله سبحانه وتعالى كتب لى عمرا جديدا لأننى رأيت الموت وقت الحادث وأصيبت بنزيف فى قدمى عقب إجراء العملية لمدة يومين لكنى تعافيت بفضل الله وخرجت من المستشفى ،وساعدنى والدى على شراء جهاز لكى أستطيع المشى مرة أخرى مثل باقى زملائى .

وتابع أحمد جمال: "أنا حاصل على الشهادة الإعدادية وتقدمت بشهادة الإعاقة إلى التنظيم والإدارة بشبين الكوم منذ ما يقرب من عاملين للحصول على أى فرصة عمل حتى لو عامل بمدرسة كى أقدر على تكاليف الحياة ،وأستطيع الزواج مثل باقى زملائى ،ولكن حتى الآن لم يحدث جديد مع العلم أن عدد من المتقدمين معى حصلوا على وظيفة".

وأضاف جمال أننى تقدمت أيضا للحصول على معاش تكافل وكرامة منذ شهرين ولم يأتِ الرد حتى الآن .

وطالب أحمد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزاء والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ،والدكتور أيمن مختار السكرتير لمحافظة المنوفية ،والقائم بأعمال المحافظ ،بتوفير فرصة عمل فى أى مكان سواء فى القطاع الحكومى أو الخاص ،وتوفير معاش تضامن كى أستطيع العيش مثل أفراد المجتمع.



