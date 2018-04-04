صرف علاج لـ 288 حالة إصابة بفيروس سى وتحويل 334 حالة للعلاج بالإسكندرية

وأوضحت المديرية فى بيان لها أنه منذ البدء فى الأول من أبريل قد تم إجراء أول مسح طبى شامل للامراض الغير معدية السكر والضغط والسمنة للكشف المبكر عن هذه الامراض.

وقال البيان إنه تم اكتشاف اصابه 932 مرضى بالالتهاب الوبائي ((فيروس سي)) حتي أمس الثلاثاء منذ بدء قوافل المسح الشامل لاكتشاف وعلاج حالات الاصابه بفيروس الالتهاب الكبدي ضمن مبادره رئيس الجمهوريه للقضاء علي الاصابه بالفيروس بين المصريين بنهاية عام 2020.

وأوضحت دكتورة ميرفت السيد المسئول الاعلامى بالمديرية أنه تم اجراء التحاليل الطبيه 1889مواطنا و تم صرف العلاج 288 مريضا وتحويل 334 حاله لمركز العلاج.

كما تم إضافة 4 نقاط للتمركز لضمان الوصول للمستهدفين وهم مركز المندرة وسموحة وبرج العرب الجديدة وأبيس 8 بالإضافة إلى القوافل متمركزه باربعه نقاط بالحضره والمعموره والدخيله والعامريه تعمل 7 ايام اسبوعيا من التاسعه صباحا وحتي الخامسه مساءا وتستهدف اجراء التحاليل الطبيه لجميع سكان المناطق الأربعه سن ال18 سنه ويتم عمل تحليل السكر وقياس الضغط وكتله الجسم لجميع المترددين وتحويل مرضي السكر لمركز العلاج.



