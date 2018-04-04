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الأربعاء، 04 أبريل 2018 01:51 م
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صرف علاج لـ 288 حالة إصابة بفيروس سى وتحويل 334 حالة للعلاج بالإسكندرية

الأربعاء، 04 أبريل 2018 01:07 م
صرف علاج لـ 288 حالة إصابة بفيروس سى وتحويل 334 حالة للعلاج بالإسكندرية علاج المرضى - أرشيفية


الإسكندرية جاكلين منير
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أعلنت مديريه الشئؤن الصحيه بالاسكندريه برئاسة دكتورة عزة الفناجيلى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية،استمرار إطلاق مسح طبى شامل للامراض غير المعدية بجانب فيروس سى طبقا لتعليمات دكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة.

وأوضحت المديرية فى بيان لها أنه منذ البدء فى الأول من أبريل قد تم إجراء أول مسح طبى شامل للامراض الغير معدية السكر والضغط والسمنة للكشف المبكر عن هذه الامراض.

وقال البيان إنه تم اكتشاف اصابه 932 مرضى بالالتهاب الوبائي ((فيروس سي)) حتي أمس الثلاثاء منذ بدء قوافل المسح الشامل لاكتشاف وعلاج حالات الاصابه بفيروس الالتهاب الكبدي ضمن مبادره رئيس الجمهوريه للقضاء علي الاصابه بالفيروس بين المصريين بنهاية عام 2020.

وأوضحت دكتورة ميرفت السيد المسئول الاعلامى بالمديرية أنه تم اجراء التحاليل الطبيه 1889مواطنا و تم صرف العلاج 288 مريضا وتحويل 334 حاله لمركز العلاج.

كما تم إضافة 4 نقاط للتمركز لضمان الوصول للمستهدفين وهم مركز المندرة وسموحة وبرج العرب الجديدة وأبيس 8 بالإضافة إلى القوافل متمركزه باربعه نقاط بالحضره والمعموره والدخيله والعامريه تعمل 7 ايام اسبوعيا من التاسعه صباحا وحتي الخامسه مساءا وتستهدف اجراء التحاليل الطبيه لجميع سكان المناطق الأربعه سن ال18 سنه ويتم عمل تحليل السكر وقياس الضغط وكتله الجسم لجميع المترددين وتحويل مرضي السكر لمركز العلاج.

 

 


 

 


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