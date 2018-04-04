صحيفة البيان الإماراتية تبرز افتتاح الدورة الـ17 لـ"منتدى الإعلام العربى"







وكالات الأنباء

سلطت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم الأربعاء، الضوء على الجهود التى تقوم بها قيادة الدولة الرشيدة من أجل أن يحيا المواطن حياة كريمة، مسخرة فى سبيل ذلك الهدف كل غال ونفيس، مؤكدة أن المسئولين جميعاً موجودون فى مواقعهم من أجل خدمة المواطن، إلى جانب الأهمية الكبيرة التى توليها دولة الإمارت للإعلام ورؤيتها فى هذا المجال إدراكاً منها لأهميته ودوره المهم والبنّاء فى مسيرة استعادة أمجاد أمتنا العربية.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، قالت صحيفة البيان تحت عنوان "مسئولية الإعلام العربى"، إن القيادة الرشيدة فى دولة الإمارات العربية المتحدة أولت منذ تأسيسها أهمية كبيرة للإعلام، واعتبرته شريكاً أساسياً واستراتيجياً فى عملية البناء والتنمية المستدامة، وقدمت الدعم الكبير للمؤسسات الإعلامية وللإعلاميين، ووفرت له البنية التحتية والبيئة اللازمة التى تدعمه.

وأضافت أن "قيادتنا وفرت للإعلام كافة الوسائل والمناخ الذى يمكنه من القيام برسالته على الوجه الأكمل، ووفرت له كافة المقومات التى تعينه على تقديم رسالة مبدعة ومفيدة تعكس طموحات الناس وتطلعاتهم، فأسست المناطق الحرة المخصصة للإعلام واستثمرت فى بنية أساسية عالية الكفاءة وعالمية المستوى لدعم مختلف قطاعاته، مستقطبةً آلاف الشركات الإعلامية التى اختارت أن تطلق أعمالها من دولة الإمارات لما وجدته فيها من اهتمام ورعاية وتقدير لدور الإعلام".

وأشارت إلى أن هذا ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، فى افتتاح العرس الإعلامى الكبير "منتدى الإعلام العربى"، فى دورته السابعة عشرة، مؤكداً مدى أهمية الإعلام ودوره فى المرحلة الصعبة والتحولية التى يمر بها وطننا العربى الآن، حيث قال "إن عبور المنطقة العربية إلى المستقبل المأمول لها من تقدم ورفعة وازدهار، وتجاوز ما تشهده منذ سنوات من تحديات أمر يستدعى رسالة إعلامية متوازنة وقوية تعين على التصدى لتلك التحديات وتجاوزها إلى مرحلة جديدة يمكن معها استعادة المكانة التاريخية المستحقة لمنطقة قدّمت للعالم أعظم الحضارات"، واختتمت إن "هذه هى رؤية دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة لرسالة الإعلام ودوره المهم والبنّاء فى مسيرة استعادة أمجاد أمتنا العربية".