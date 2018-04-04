صحيفة إماراتية: جماعة الحوثى تهدد طرق التجارة الدولية تنفيذا لأوامر إيران

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قالت صحيفة (الخليج) الإماراتية، "إن جماعة الحوثى باليمن ماضية فى غيها، ولا تأبه بالقوانين الدولية، وتصر على تهديد الملاحة البحرية وطرق التجارة الدولية تنفيذاً لأوامر من إيران".

وأضافت الصحيفة، فى افتتاحيتها، اليوم الأربعاء، تحت عنوان "قرصنة بحرية وإرهاب"، "إنها ليست المرة الأولى، التى تقدم فيها جماعة الحوثى على عملية قرصنة بحرية فى البحر الأحمر قبالة ميناء الحديدة اليمنى، لكن عملية الأمس، التى استهدفت ناقلة نفط سعودية تؤكد أن هذه الجماعة ماضية فى غيها، ولا تأبه بالقوانين الدولية، وتصر على تهديد الملاحة البحرية وطرق التجارة الدولية تنفيذاً لأوامر من طهران، بهدف توتير الأجواء فى المنطقة وتهديد أمنها، بعدما أفشل التحالف العربى بقيادة المملكة العربية السعودية مشروعها للسيطرة على اليمن، وبالتالى على باب المندب والبحر الأحمر".

وأضافت "أن الهجوم الفاشل على ناقلة نفط سعودية يؤكد إصرار دول التحالف على التصدى للمشروع الإيرانى - الحوثى وإفشاله، من أجل المحافظة على عروبة اليمن أولاً، ثم حماية الطرق البحرية من كل محاولات القراصنة والإرهابيين التعرض للتجارة الدولية وعرقلتها"، وأكدت أن هذا الهجوم يستدعى من المجتمع الدولى المسارعة إلى وضع ميناء الحديدة تحت الرقابة الدولية، لمنع استخدامه فى عمليات الإرهاب والتخريب وتهديد خط الملاحة فى البحر الأحمر، باعتباره ممراً بحرياً مهماً يربط البحر الأبيض المتوسط بالمحيط الهندي، وتعبره - يومياً - مئات السفن فى الاتجاهين.

وقالت "إنه مهما يكن، لقد قررت دول التحالف العربى منذ أن قررت التصدى لهذه الجماعة أن تضع حداً لسلوكها الأرعن، وتكبح جماح جنونها ومؤامراتها، وتحبط مشروع ولاة أمرها، واستعادة اليمن إلى حضن أمته وأشقائه فى دول الخليج ..وهذا قرار لا رجعة فيه ولا تواكل، وتؤكده قوات التحالف يومياً فى الميدان، من خلال دعمها لقوات الشرعية، التى تحقق انتصارات فى كل الجبهات"، واختتمت الصحيفة افتتاحيتها، "إن البحر الأحمر سيبقى فى عهدة القوة البحرية العربية، وبحيرة أمن وسلام للمنطقة والعالم مهما حاولت جماعة الحوثى اللعب بمياهه ومحاولة تلويثها".