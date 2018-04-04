صحة الإسكندرية: علاج 15348 مريض بجلسات العلاج الطبيعى خلال 30 يوم







الإسكندرية - جاكلين منير

قدمت إدارة العلاج الطبيعى بمديرية الصحة بمحافظة الإسكندرية، العلاج لـ 15348 مريض بجلسات العلاج الطبيعى على مستوى 36 مستشفى ووحدة صحية خلال شهر مارس.

وقالت الدكتورة عزة الفناجيلى، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، فى بيان صادر اليوم، إن إدارة العلاج الطبيعى قدمت خدمة لـ 15348 من مرضى العلاج الطبيعى خلال شهر مارس، بـ 36 مستشفى ووحدة صحية على مستوى المحافظة، وبإشراف إدارة العلاج الطبيعى ومديرى المناطق الطبية.



وأوضحت الفناجيلى أن الجلسات تمت لعلاج 2113 للمرضى مجانا، و8715 للمرضى بالأجر و 1450 للمرضى الجدد 1263 للمرضى الداخلى، وكانت مستشفى أطفال الرمل ومستشفى العامرية الأكثر إقبالا، حيث إستقبلت أطفال الرمل 1809 مريض، واستقبلت العامرية 1683 مريض خلال شهر مارس.



