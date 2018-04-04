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شعراء الإسكندرية فى أولى الأمسيات الشعرية بمعرض إسكندرية للكتاب

الأربعاء، 04 أبريل 2018 11:58 م
شعراء الإسكندرية فى أولى الأمسيات الشعرية بمعرض إسكندرية للكتاب


الإسكندرية- هناء أبو العز
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 شارك عدد من شعراء الإسكندرية، فى أولى الأمسيات الشعرية بمعرض الإسكندرية للكتاب الذى تنظمه هيئة الكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي بملعب كلية الهندسة بشارع لطفي السيد بالشاطبي خلال الفترة من 30مارس حتي 9 ابريل.
 
 وألقى الشعراء مجموعة من القصائد تنوعت بين الفصحى والعامية ، ومن الشعراء المشاركين أحمد البحيرى ، والشاعرة فوزية شاهين ، محمد الناقة ، مريم فؤاد ، سيد محمود عبد الرحمن ، محمد السكندري ، سليمان الهوارى ، شيماء موسى ، أميمة سلطان ، أيمن صادق ، محمد العربى ، محمد الكافورى ، عمرو شرف ، مدحت يوسف ، فتحى عوض ، محمد صادق ، محمد سعد ، أميرة البيلى ، سعيد الضبعاوى ، والطفلة جانا صالح وأدار الأمسية الشاعر فؤاد إبراهيم.
 
كما قدمت فرقة الحرية للفنون الشعبية مجموعة من الاستعراضات الفنية ومنها عمار يا إسكندرية ، أيوه ياجدعان ، وعرض التنورة ، كما أهدت الفرقة تابلوه حلاوة شمسنا للفنان محمود رضا ، واختتمت الفرقة استعراضاتها بالزفة الاسكندراني.
 
 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 


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